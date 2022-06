A Casa do Dragão: Artista aumenta expectativas sobre derivada de Game of Thrones

A Casa do Dragão (House of the Dragon), derivada de Game of Thrones sobre a Casa Targaryen, chega ainda em 2022 ao HBO Max e Barrie Gower, maquiador na série teceu elogios acerca dos roteiros da série.

A muito aguardada série se passa muitos anos antes dos eventos de Game of Thrones e as gravações da primeira temporada já foram encerradas.

Continua depois da publicidade

“Nós terminamos a primeira temporada de House of the Dragon em janeiro. Então, estávamos envolvidos na primeira temporada disso. E temos vários personagens para fazer”, explicou Gower.

“Eu acho… de novo, não podemos dizer muito sobre isso, mas acho que a única coisa que podemos dizer é que, entrando nisso, é obviamente uma história completamente diferente de Game of Thrones – muitos anos antes”.

Gower também expressou que, embora não possa revelar muito, a escrita do programa é “incrível” e que ele está animado para ver como o mundo responderá a isso.

“Os roteiros são incríveis. Eles são realmente incríveis. E vai ser muito emocionante ver como isso é recebido. Mas é muito bem escrito, e há algumas histórias fantásticas lá. Isso é tudo o que posso dizer, realmente”.

Mais sobre House of the Dragon

House of the Dragon será uma produção da HBO Max e não terá o envolvimento dos criadores da série original, David Benioff e Dan Weiss.

A trama seguirá a linhagem dos Targaryen 200 anos antes de Game of Thrones, tendo sua história adaptada do livro Fogo e Sangue.

House of the Dragon foi encomendada diretamente como série, sem precisar da aprovação do piloto. A primeira temporada terá 10 episódios.

Miguel Sapochnik, diretor de episódios importantes de Game of Thrones, será o co-showrunner e ficará na direção do piloto. O projeto começou a ser desenvolvido por outro veterano da série original, o escritor e produtor Bryan Cogman.

Na história, uma briga entre irmãos pode desencadear uma guerra. O Príncipe Daemon Targaryen estaria visando o trono do Rei Viserys.

House of the Dragon chega em 21 de agosto de 2022. Game of Thrones segue na HBO Max.

Sobre o autor Redação