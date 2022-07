Fãs dizem a mesma coisa sobre o trailer de O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder

À medida que o Amazon Prime Video divulga prévias de O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder, as expectativas dos fãs só aumentam. Com a estreia do trailer mais recente, os admiradores da obra de Tolkien encheram as redes sociais de comentários – e ao que tudo indica, existe um consenso entre essas reações.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder serve como uma espécie de prólogo para os filmes de Peter Jackson. A trama é ambientada na Segunda Era da Terra-Média, milênios antes dos eventos de O Hobbit.

Continua depois da publicidade

A vindoura série do Prime Video também se destaca por seu elenco de estrelas, liderado por Cynthia Addai-Robinson (Arrow), Robert Aramayo (Game of Thrones), Owain Arthur (Comedy of Errors), Maxim Baldry (Uma Segunda Chance Para Amar), Nazanin Boniadi (Ben-Hur), Morfydd Clark (Santa Maud) e Ismael Cruz Cordova (The Mandalorian).

Revelamos abaixo o que os fãs de O Senhor dos Anéis estão dizendo sobre o trailer de Os Anéis do Poder; confira.

Fãs de O Senhor dos Anéis curtiram o trailer de Os Anéis do Poder?

Quando o Prime Video lançou os primeiros teasers de O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder, muitos fãs da obra de Tolkien ficaram com o pé atrás.

As primeiras reações, primordialmente, detonaram a caracterização dos personagens e o visual da série – visto como “simplório” e “mal produzido”.

Além disso, a produção virou alvo de comparações (em sua maioria desfavoráveis) aos filmes de Peter Jackson e à série House of the Dragon, que estreia em breve no HBO Max.

Porém, nas prévias mais recentes, a Amazon parece ter resolvido todos esses problemas. O novo trailer, divulgado na Comic-Con de San Diego, conquistou até mesmo os fãs mais exigentes.

“O visual está incrível, espero que o roteiro também seja”, comentou um fã de O Senhor dos Anéis no YouTube.

Esse parece ser o consenso entre os admiradores de O Senhor dos Anéis: a série do Prime Video acerta (pelo menos) no visual.

“Visualmente, está tudo perfeito. Agora, temos que ver o roteiro”, analisou outro fã.

Os efeitos especiais chamaram a atenção de inúmeros espectadores. Mesmo assim, o público continua a desconfiar da qualidade do roteiro.

“Olhem a qualidade desse trailer! Está perfeito! Espero que o roteiro também seja bom”, expressou outro espectador.

A série de O Senhor dos Anéis tem um grande legado para preencher. Afinal de contas, os filmes de Peter Jackson, para muita gente, são verdadeiras obras-primas.

Os trailers de O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder também confirmaram o retorno de alguns dos personagens mais icônicos da saga original – como Elrond, Galadriel, Sauron e até mesmo o monstro Balrog.

Confira abaixo o trailer mais recente de O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder. A série épica estreia no Prime Video em 2 de setembro.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.