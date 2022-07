A Casa do Dragão: Autor já assistiu e diz o que acha da série

O autor de Game of Thrones revelou já ter assistido A Casa do Dragão, e disse o que achou da série.

Durante o painel na San Diego Comic-Con, George R. R. Martin, comentou ter assistido nove dos 10 episódios do prelúdio, que terá muitos dragões (via Discussing Film).

Para o escritor, os livros são como seu filhos. Além disso, ele revelou ter ficado contente com o resultado, e que contou com muita sorte para isso.

“Esses livros são como meus filhos, mas quando você os dá para adoção, fica nervoso com o resultado. Mas eu tive muita, muita sorte aqui”, disse ele.

A Casa do Dragão é a grande nova aposta da HBO

O futuro do universo de Game of Thrones

A Casa do Dragão é uma grande aposta da HBO, que sempre se interessou pela ideia de uma série derivada de Game of Thrones.

Apesar do seu encerramento controverso, Game of Thrones marcou época durante a maior parte do seu tempo na TV.

A série quebrou recordes de audiência para a HBO e recebeu elogios do público e da crítica. Resta saber se A Casa do Dragão terá uma recepção parecida.

A Casa do Dragão chega na HBO Max em 21 de agosto de 2022

