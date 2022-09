A Casa do Dragão: Trailer do 6º episódio destaca salto temporal

A HBO Max divulgou o trailer do sexto episódio de A Casa do Dragão, destacando o salto temporal na série.

O prelúdio de Game of Thrones que está fazendo sucesso no streaming, já foi renovado para a segunda temporada na plataforma.

O trailer mostra o salto temporal que vai acontecer no novo episódio, com as jovens atrizes deixando de interpretar suas personagens. Emma D’Arcy e Olivia Cooke irão interpretar Rhaenyra e Alicent, respectivamente (via ComicBook).

Na prévia é nítido que a doença do rei Viserys I Targaryen está se alastrando, fora sua idade avançada. O trailer ainda mostra mais dragões aparecendo, no que parecem auxiliar a Casa Targaryen.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre A Casa do Dragão

A Casa do Dragão é a primeira série derivada de Game of Thrones, seriado que teve oito temporadas na TV.

A produção teve um grande orçamento, e é uma grande aposta da HBO. É possível que outras séries derivadas de Game of Thrones também aconteçam em breve.

“Os apoiadores de Aegon Targaryen entram em conflito com os de sua meia-irmã, Rhaenyra, pelo trono de Viserys I, seu falecido pai, iniciando uma guerra civil cerca de 200 anos antes dos eventos retratados em Game of Thrones”, diz a sinopse.

A Casa do Dragão está disponível na HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.