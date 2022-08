Renovada ou cancelada? HBO Max decide o futuro de A Casa do Dragão

A HBO Max decidiu o futuro de A Casa do Dragão, a primeira série derivada que serve como prelúdio de Game of Thrones.

De acordo com o THR, a série foi renovada para a segunda temporada, logo após a exibição do primeiro episódio no último domingo (21).

Francesca Orvi, vice-presidente executiva de programação da HBO, agradeceu a equipe e aos criadores da série pelo empenho.

“Um enorme obrigado ao co-criador George RR Martin e aos showrunners Ryan Condal e Miguel Sapochnik por nos liderar a jornada. Não poderíamos estar mais animados para continuar dando vida à saga épica da Casa Targaryen com a segunda temporada”, disse ela.

A renovação acontece por conta do sucesso do primeiro episódio, que rendeu 10 milhões de espectadores na noite de estreia, e superou os 20 milhões no dias seguintes nos Estados Unidos. A série conseguiu quebrar o recorde de Stranger Things.

Milly Alcock como Rhaenyra Targaryen em A Casa do Dragão.

Série derivada de Game of Thrones

A Casa do Dragão é a primeira série derivada de Game of Thrones, seriado que teve oito temporadas na TV.

A produção teve um grande orçamento, e é uma grande aposta da HBO. É possível que outras séries derivadas de Game of Thrones também aconteçam em breve.

“Os apoiadores de Aegon Targaryen entram em conflito com os de sua meia-irmã, Rhaenyra, pelo trono de Viserys I, seu falecido pai, iniciando uma guerra civil cerca de 200 anos antes dos eventos retratados em Game of Thrones”, diz a sinopse.

A Casa do Dragão está disponível na HBO Max.

