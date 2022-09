Por que A Casa do Dragão vai trocar o elenco?

O 6º episódio de A Casa do Dragão trará uma mudança importantíssima para a série: a troca do elenco. As icônicas Milly Alcock e Emily Carey – intérpretes de Rhaenyra Targaryen e Alicent Hightower – por exemplo, serão substituídas por Emma D’Arcy e Olivia Cooke. Mas afinal: por que essa troca vai acontecer?

O sucesso do HBO Max, vale lembrar, é a primeira série derivada de Game of Thrones. A Casa do Dragão adapta os eventos do livro “Fogo e Sangue”, ambientado durante o reinado dos Targaryen.

No elenco principal de A Casa do Dragão, estão atores como Matt Smith (Daemon), Paddy Considine (Viserys), Eve Best (Rhaenys), Steve Toussaint (Corlys) e Rhys Ifans (Otto).

Explicamos abaixo por que a HBO Max optou pela troca de elenco em A Casa do Dragão; confira.

Troca de elenco de A Casa do Dragão tem motivo importante

Além de Rhaenyra Targaryen e Alicent Hightower, outros personagens de A Casa do Dragão terão os intérpretes trocados após a 1ª metade da temporada de estreia.

Laenor e Laena Velaryon, que são interpretados por Theo Nate e Savannah Steyn, serão vividos, respectivamente, por John MacMillan e Nanna Blondell.

O motivo da troca é bastante simples: os vários saltos temporais que acontecem na trama de A Casa do Dragão.

Do início da série ao episódio “We Light The Way” (que aborda o casamento de Rhaenyra e Laenor), vários anos se passaram. Após o quinto capítulo, o salto será ainda maior.

Ao final do quinto episódio, Rhaenyra tem (aproximadamente) 18 anos. No próximo capítulo, a personagem surgirá com 20 e poucos anos – já interpretada por Emma D’Arcy.

Em A Casa do Dragão, os produtores de elenco não tiveram a mesma oportunidade dos showrunners de Stranger Things – que puderam desenvolver a trama da série a partir do crescimento real dos atores e atrizes.

Por isso, a produção do HBO Max decidiu optar pelo estilo de The Crown, a série da Netflix que costuma trocar os intérpretes da Família Real a cada duas temporadas.

Ryan Condal, o co-showrunner de A Casa do Dragão, explicou a decisão em uma entrevista recente.

“É assim que se conta uma história corretamente. Estamos falando de uma guerra que se desenvolve por várias gerações. Nós preparamos tudo para que, quando a primeira espada for empunhada, o público possa conhecer todos os jogadores”, comentou o produtor.

Os episódios de A Casa do Dragão são exibidos semanalmente (todos os domingos) pela HBO Max.

