A Casa do Dragão: 5º episódio indica o momento mais sinistro da série

Batizado de “We Light the Way” (Nós Iluminamos o Caminho), o 5º episódio de A Casa do Dragão começa a preparar o terreno para a aguardada Dança dos Dragões. Além de trazer reviravoltas chocantes para o casamento de Rhaenyra e Laenor, o novo capítulo faz referência a um dos momentos mais sinistros da série.

O sucesso do HBO Max, vale lembrar, é a primeira série derivada de Game of Thrones. A Casa do Dragão adapta os eventos do livro “Fogo e Sangue”, ambientado durante o reinado dos Targaryen.

O 5º episódio de A Casa do Dragão também marca a despedida de Milly Alcock e Emily Carey, as intérpretes das versões mais jovens de Rhaenyra Targaryen e Alicent Hightower. A partir do 6º capítulo, as personagens serão vividas por Emma D’Arcy e Olivia Cooke.

Explicamos abaixo como o 5º episódio de A Casa do Dragão referencia um dos momentos mais brutais de Fogo e Sangue; confira – e tome cuidado com os spoilers!

O que significa a última cena do 5º episódio de A Casa do Dragão

Um dos eventos mais importantes do 5º episódio de A Casa do Dragão envolve o assassinato do Sor Joffrey Lonmouth. O namorado de Laenor Velaryon é morto pelo Sor Criston Cole em uma cena realmente chocante.

Na última cena do episódio, um rato chega para beber o sangue deixado por Joffrey. Em séries e filmes, ratos costumam ser utilizados para simbolizar corrupção, podridão e sujeira.

Mas em A Casa do Dragão, a cena representa algo bem mais importante. O rato faz referência a Queijo, e os restos do Sor Joffrey, a Sangue – ambos personagens do livro que inspira a série.

Na obra de George R.R. Martin, Queijo e Sangue (Cheese e Blood) são dois assassinos contratados por Daemon Targaryen e Mysaria. Queijo ganha esse apelido por trabalhar como caçador de ratos, e Sangue, por sua profissão de açougueiro.

Daemon – pelo intermédio de Mysaria – decide contratar os assassinos para matar um dos filhos da Rainha Alicent, em retribuição pela morte de Lucerys Velaryon (filho de Rhaenyra).

Por meio dos túneis secretos da Fortaleza Vermelha, Queijo e Sangue conseguem invadir o quarto da Rainha Alicent. Após amarrá-la, os assassinos aguardam a chegada de Halaena, a esposa do Rei Aegon Targaryen II, e de seus três filhos: os gêmeos Jaehaerys e Jaehera (de 6 anos) e Maelor (de 2 anos).

Em seguida, os assassinos forçam Halaena a escolher qual dos filhos deveria morrer. Inicialmente, a rainha consorte se oferece para ser assassinada no lugar deles. Porém, com relutância, ela acaba escolhendo Maelor (que ainda era jovem demais para entender o que estava acontecendo).

No entanto, para o choque da rainha, Sangue corta a cabeça do Príncipe Jaehaerys e tenta entregá-la a Daemon Targaryen.

Se A Casa do Dragão seguir ao pé da letra a trama do livro de George R.R. Martin, a morte de Jaehaerys deve se estabelecer como um dos momentos mais chocantes da série – comparado à cena em que Shireen Baratheon é queimada viva em Game of Thrones.

Os episódios de A Casa do Dragão são exibidos semanalmente (sempre aos domingos) no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.