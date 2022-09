A Casa do Dragão: Ator explica cena explosiva do 5º episódio

Alerta de spoiler

Fabien Frankel explicou o que fez Sir Criston Cole assassinar Joffrey Lonmouth no episódio 5 de A Casa do Dragão.

No episódio do último domingo (18) vemos o personagem atacar o amante de Laenor Velaryon, noivo de Rhaenyra Targaryen. Criston já havia se estabelecido como um dos raros personagens honrados dentro da corte de Kings Landing, servindo como protetor da princesa Targaryen.

Mas, no episódio 4 vemos sua honra desafiada quando Rhaenyra o atraí para um momento de intimidade em seu quarto. No episódio 5 vemos que o fato está atormentando o cavaleiro, ainda mais agora que a garota está comprometida com um casamento arranjado, e Cole se vê na posição de amante.

As tensões românticas estão crescendo dentro da trama política de A Casa do Dragão, com um triangulo amoroso começando a se desenvolver entre Rhaenyra, Sir Criston e o tio Daemon Targaryen. Mas o dever chama, e a princesa precisa se casar com Leanor Velaryon para diminuir o conflito entre suas casas e aumentar o poder de sua família. Mas a cerimônia acaba esquentando quando Criston Cole ataca e mata o amante de Leanor no meio do salão.

O ator explica a atitude do personagem

Frankel comentou a atitude de seu personagem em uma entrevista ao Entertainment Weekly:

“Eu não acho que ele está procurando por nenhuma forma de conflito nesse casamento. O que ele quer é estar tão distante quanto possível.[…] Eu não acho que é porque Rhaenyra diz que não vai fugir com ele. Eu acho que é a forma que ela diz que não vai fugir com ele.” Diz o ator.

Fabien continua explicando como o ódio do personagem surgiu durante a cerimônia: “Aquela cena poderia facilmente ter sido escrita como se ele chamasse ela para fugir, ela entende o porquê dele se sentir assim, ela não pode desistir do papel de rainha, mas oferece uma saída para ele, que seria sair da Guarda Real. Esse poderia ser o cenário que acontece. Não é. Isso é muito interessante para mim. Ela escolhe mantê-lo ali. Ela faz ele ficar ali durante aquele casamento. É aí que a animosidade se constrói.”

O esforço de Rhaenyra para assumir as rédeas de sua própria vida começa a ter alguns danos colaterais. A conversa dela com Criston acaba sendo uma demonstração da ambição da princesa pelo trono e do que ela está disposta a fazer para consegui-lo. O que não ajuda nada na culpa acumulada do cavaleiro que já havia demonstrado sua honra nos episódios anteriores. O personagem acaba sucumbindo á sua ira e acaba mudando o caminho de seu desenvolvimento.

Com a rainha impedindo o suicídio de Criston Cole no final do episódio, só podemos esperar ainda mais tensão no futuro da temporada.

A Casa do Dragão tem episódios novos todo domingo na HBO Max.

