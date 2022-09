A Casa do Dragão: As melhores reações ao chocante 5º episódio

Alerta de spoilers

Se há algo que A Casa do Dragão faz tão bem quanto Game of Thrones é chocar os fãs. O quinto episódio da série da HBO fez isso com mais um casamento, que terminou de forma brutal.

Naturalmente, os fãs correram ao Twitter para comentar o episódio e algumas reações são impagáveis. Separamos cinco que merecem ser vistas.

“Papo sério: A Casa Velaryon não precisou comer no banquete, por que ELES JÁ JANTARAM todo mundo com aquela entrada”, tuitou uma fã.

“Daemon em todos os episódios”, tuitou outra fã, com uma imagem dizendo: “Sendo tóxica com minha roupinha”.

“Não enxergo a diferença”, escreveu um fã com uma imagem comparando Daemon de capuz e outra com Caco (de Muppets) disfarçado.

“A dupla imbatível: um gay e sua melhor amiga promíscua”, tuitou outro fã.

Veja os tuites, abaixo.

Mais sobre A Casa do Dragão

A Casa do Dragão é a primeira série derivada de Game of Thrones, seriado que teve oito temporadas na TV.

A produção teve um grande orçamento, e é uma grande aposta da HBO. É possível que outras séries derivadas de Game of Thrones também aconteçam em breve.

“Os apoiadores de Aegon Targaryen entram em conflito com os de sua meia-irmã, Rhaenyra, pelo trono de Viserys I, seu falecido pai, iniciando uma guerra civil cerca de 200 anos antes dos eventos retratados em Game of Thrones”, diz a sinopse.

A Casa do Dragão está disponível na HBO Max.

