A Casa do Dragão: Todos os atores que serão trocados na 1ª temporada

A Casa do Dragão se prepara para um dos momentos mais importantes da 1ª temporada – a troca de elenco. Em breve, a série iniciará sua 2ª fase, que contará com novos intérpretes para 4 personagens importantes, entre integrantes das casas Targaryen e Velaryon. Por isso, o público quer saber: quais atores serão trocados nos próximos episódios?

O sucesso do HBO Max, vale lembrar, é a primeira série derivada de Game of Thrones. A Casa do Dragão adapta os eventos do livro “Fogo e Sangue”, ambientado durante o reinado dos Targaryen.

Durante a 1ª temporada, a série conta com vários saltos temporais. Para a maioria dos personagens, as mudanças de visual acontecem por meio de novos penteados, maquiagem e próteses.

Mas para 4 figuras importantes, o HBO Max decidiu apostar na escolha de novos atores. Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre as mudanças no elenco de A Casa do Dragão; confira.

Rhaenyra Targaryen – Milly Alcock e Emma D’Arcy

Rhaenyra Targaryen é uma das personagens mais importantes de A Casa do Dragão. Nas redes sociais, inúmeros fãs da série afirmam ser #TimeRhaenyra.

Grande parte do sucesso da personagem se deve à sólida performance da atriz Milly Alcock. Atualmente com 22 anos, a australiana interpreta a versão mais jovem da Targaryen.

Os fãs de A Casa do Dragão não estão prontos para dizer adeus à icônica intérprete de Rhaenyra. Mesmo assim, Milly Alcock se despedirá em breve da produção do HBO Max.

Na 2ª fase de A Casa do Dragão, Rhaenyra será interpretada pela atriz britânica Emma D’Arcy, de 30 anos.

Além de atuar em A Casa do Dragão, a atriz é conhecida por performances em séries como Wanderlust e Truth Seekers, além do filme Mulheres ao Poder.

Alicent Hightower – Emily Carey e Olivia Cooke

No terceiro episódio de A Casa do Dragão, Alicent Hightower assume seu novo posto de Rainha de Westeros.

Ainda na adolescência, a personagem desposa o Rei Viserys e dá ao monarca seu primeiro herdeiro masculino viável: Aegon. Logo após dar à luz, a personagem engravida novamente.

Na 2ª fase de A Casa do Dragão, Alicent Hightower deve assumir um papel bem mais antagônico. A ex-melhor amiga de Rhaenyra se tornará uma amarga inimiga da enteada, principalmente devido à sucessão do Trono de Ferro.

Atualmente, Alicent é interpretada por Emily Carey. Na 2ª fase, a personagem será interpretada por Olivia Cooke.

Você, provavelmente, conhece Cooke por sua performance como Emma Decody na série Bates Motel e como Samantha em Jogador Número 1.

Laenor Velaryon – Matthew Carver, Theo Nate e John MacMillan

Em A Casa do Dragão, Laenor Velaryon – o herdeiro de Corlys e Rhaenys – monta o dragão Seasmoke.

O intérprete do personagem, na verdade, já foi trocado. Nos dois primeiros episódios da série, uma versão bem mais jovem de Laenor é interpretada pelo ator-mirim Matthew Carver.

Já no terceiro episódio, Laenor aparece com um visual adolescente, garantido pela atuação do britânico Theo Nate.

Na 2ª fase, Laenor ganhará mais um intérprete: John MacMillan. O personagem terá um papel muito importante nos próximos episódios de A Casa do Dragão, principalmente na trama de Rhaenyra.

Laena Velaryon – Nova Foueillis-Mose, Savannah Steyn e Nanna Blondell

Finalmente, Laena Velaryon é a última personagem de A Casa do Dragão a ter a intérprete trocada na 2ª fase.

No segundo episódio da produção, Corlys Velaryon deseja transformar a filha na nova rainha de Westeros. Porém, após o Rei Viserys decidir se casar com Alicent Hightower, os planos da Serpente do Mar vão por água abaixo.

A versão infantil de Laena é interpretada pela atriz-mirim Nova Foueillis-Mose. A Laena adolescente, por sua vez, é vivida por Savannah Steyn.

Já a versão mais madura da personagem, que deve ser introduzida nos próximos episódios, ganha vida pela atuação de Nanna Blondell.

Nascida na Suécia, a atriz é conhecida por filmes como Viúva Negra, Ponto Vermelho e Ataque à Finlândia.

Os episódios de A Casa do Dragão são exibidos semanalmente pelo HBO Max, sempre aos domingos.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.