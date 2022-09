A Casa do Dragão: Atriz revela se Rhaenyra quer o Trono de Ferro

A disputa pelo poder em A Casa do Dragão já começou, e a atriz de Alicent Hightower revelou se Rhaenyra deseja o Trono de Ferro.

Em entrevista ao podcast oficial da série, Milly Alcock comentou sobre a nova herdeira do trono no derivado de Game of Thrones. Segundo ela, Rhaenyra quer mudanças no mundo, e ela vê uma oportunidade nisso assumindo o Trono de Ferro (via ScreenRant).

“Acho que Rhaenynra quer mudanças no mundo, mas não necessariamente acho que ela quer a responsabilidade de ser rainha. Mas ela quer mudança e vê o trono como um caminho para isso”, disse ela.

No entanto, a atriz comenta que ninguém a ouve, e que Rhaenyra é sempre usada para fins políticos de todos os personagens interessados.

“Ela está com raiva porque ninguém a ouve. Ninguém a leva a sério. Ela é usada apenas como suporte para a política de todo mundo”, comentou a atriz. “Ela é uma peça de xadrez e isso a frustra. Então, sim, há muito mau humor e raiva.”

Fãs de A Casa do Dragão notam erro em episódio

No terceiro episódio de A Casa do Dragão os fãs da série apontaram um erro da equipe de efeitos visuais. Em uma cena que está recebendo uma carta de um mensageiro, o Rei Viserys estica sua mão e vemos que dois de seus dedos estão com uma luva verde de Chroma Key.

Provavelmente os dedos seriam retirados digitalmente da cena por conta da misteriosa doença que assola o monarca. A HBO ainda não falou sobre a descoberta dos fãs, então não sabemos se o erro do episódio será ajustado.

Este erro lembra outra famosa gafe cometida no episódio quatro da oitava temporada de Game of Thrones, onde podemos ver um copo da Starbuks em cima de uma mesa do cenário. A reação dos fãs se somou com a péssima recepção que a última temporada da série já estava recebendo na época.

Ryan J. Condal, showrunner de A Casa do Dragão, já havia apontado que a equipe da série estava atenta a qualquer erro parecido.

“É um set muito policiado, tem muitas caçadas de Starbucks acontecendo”, disse o produtor, e completou: “Quero dizer, olhe, essas coisas acontecem o tempo todo. Neste caso, aconteceu de ser muito… Só quer dizer que muitas pessoas estão assistindo a série.”

A Casa do Dragão está disponível na HBO Max.

