A Casa do Dragão: Viserys comete o mesmo erro fatal que vemos em Game of Thrones

O segundo episódio de A Casa do Dragão trouxe uma impactante decisão do Rei Viserys, que mudará o destino dos Sete Reinos. A decisão, no entanto, prova ser tão fatal quanto uma de Robb Stark em Game of Thrones.

No segundo capítulo da série derivada sobre os Targaryen, Viserys escolhe se casar com Alicent Hightower, de quem se tornou bastante próximo nos meses que se passaram desde a morte da falecida esposa dele, Aemma.

Ao anunciar o casamento, ele inevitavelmente atraiu a ira de Corlys Velaryon, que havia sugerido que o rei se casasse com a filha dele, a ainda criança Laena Velaryon. Dessa forma, as duas casas de ascendência valiriana se uniriam mais uma vez.

Depois do anúncio, Corlys parte para Driftmark e forma uma aliança com o irmão do rei, Daemon Targaryen, e fica claro que Viserys perdeu um aliado vital depois de rejeitar os Velaryons mais uma vez.

Enquanto Laena Velaryon era a opção politicamente mais estratégica, o Rei Viserys escolheu sua preferência pessoal por uma nova esposa, repetindo o erro de Robb Stark com os Frey.

Viserys trabalhará para corrigir seus erros com os Velaryons, assim como Robb fez com os Frey, mas enquanto a decisão tomada pelo rei de A Casa do Dragão não levará a um chocante Casamento Vermelho, certamente terá consequências devastadoras no futuro.

Robb Stark selou seu destino quando escolheu se casar com Talisa Maegyr, uma mulher por quem ele rapidamente se apaixonou na guerra.

No entanto, Robb já havia sido prometido a uma filha de Lorde Walder Frey. Em uma decisão que priorizava o amor sobre o dever, Robb Stark traiu seu pacto de casamento e isolou a orgulhosa Casa Frey. Isso resultou no assassinato dele, da esposa e da mãe no Casamento Vermelho.

Viserys escolheu o pior caminho

O rei Viserys acabou de cometer o mesmo erro no episódio 2 de A Casa do Dragão ao escolher se casar com Alicent em vez de Laena Velaryon, embora sua decisão também tenha sido baseada na ética de não se casar com uma criança e desejar uma esposa que ele realmente gostava de estar por perto.

Como a guerra ainda não começou em A Casa do Dragão, o Rei Viserys não precisa temer uma morte traiçoeira pelos Velaryons, mas isso não diminui o quão dolorosas serão as consequências de suas ações.

O perigo da escolha de Viserys Targaryen de se casar com Alicent Hightower é que isso formou uma divisão irrevogável dentro de sua própria família, o que é muito mais devastador para a segurança da Casa Targaryen no reino do que uma rixa com os Velaryons.

De uma só vez, o rei Viserys perdeu seus aliados mais poderosos: Casa Velaryon – que controlam as frotas e têm sido ferozes defensores dos Targaryens desde a conquista de Aegon – e a herdeira do trono Rhaenyra Targaryen, que não perdoará essa traição de seu pai e de sua melhor amiga.

Além disso, com Corlys e Daemon formando uma aliança , é mais provável que a Casa Velaryon fique do lado do irmão do rei sobre o próprio Viserys quando o conflito chegar.

Quem já leu Fogo & Sangue sabe no que isso tudo vai dar e o abalo na amizade entre Alicent e Rhaenyra terá consequências catastróficas.

A Casa do Dragão está disponível no HBO Max, com novos episódios lançados aos domingos.

