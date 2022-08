A Casa do Dragão: Quem é o Engorda Caranguejo

Em “The Rogue Prince”, o segundo episódio de A Casa do Dragão, a série introduz o Engorda Caranguejo – um novo vilão que tem tudo para agitar as intrigas de Westeros. Após ser citado no capítulo de estreia, o personagem aparece em algumas das cenas mais violentas da 1ª temporada. Por isso, o público quer saber: afinal, quem é o Engorda Caranguejo?

A Casa do Dragão é o primeiro spin-off de Game of Thrones. A série adapta para o HBO Max os eventos do livro “Fogo e Sangue”.

Continua depois da publicidade

O elenco da série tem atores como Paddy Considine (Viserys Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen), Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Steve Toussaint (Corlys Velaryon) e Eve Best (Rhaenys Targaryen).

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o Engorda Caranguejo e a maneira como o vilão pode influenciar a trama de A Casa do Dragão; confira.

Conheça o sinistro Engorda Caranguejo em A Casa do Dragão

Na estreia de A Casa do Dragão, o Lorde Corlys Velaryon – o Mestre dos Navios do reinado de Viserys Targaryen – cita o Engorda Caranguejo como uma das principais ameaças às Ilhas de Stepstones.

O personagem aparece pela primeira vez em “The Rogue Prince”, o segundo episódio de A Casa do Dragão.

No capítulo em questão, o Engorda Caranguejo (Crabfeeder, na versão original) alimenta seus animais de estimação com marinheiros de Westeros.

O personagem aparece como uma figura mascarada, que parece não ter problemas com atos de extrema violência. De acordo com o visual do Engorda Caranguejo, tudo indica que o vilão sofre de escamagris – a mesma doença que aflige Shireen Baratheon em Game of Thrones.

Corlys Velaryon também afirma que o Engorda Caranguejo é um príncipe que exerce uma grande influência sobre a Triarquia, uma aliança entre as cidades livres de Myr, Lys e Tyrosh.

Quem é o Engorda Caranguejo nas Crônicas do Gelo e Fogo?

Para encontrar respostas sobre as origens e os objetivos do Engorda Caranguejo, vale a pena consultar a obra de George R.R. Martin.

Nas Crônicas do Gelo e Fogo, Engorda Caranguejo (Crabfeeder) é a alcunha dada ao Príncipe Craghas Drahar, da cidade de Myr.

O personagem é conhecido por conquistar ilhas dominadas por piratas. Inicialmente, seus esforços são bem vistos pelos reis de Westeros, contentes em ignorar a selvageria e a violência do príncipe.

Como mostra o segundo episódio de A Casa do Dragão, Craghas costuma usar os corpos dos inimigos – vivos ou mortos – para alimentar seus inúmeros caranguejos.

O que o Engorda Caranguejo significa para A Casa do Dragão? Alerta de spoilers!

Se A Casa do Dragão seguir à risca a obra de George R.R. Martin, o Engorda Caranguejo terá um papel importantíssimo na produção do HBO.

Nos livros, a aliança entre o Lorde Corlys e o Príncipe Daemon – mostrada no final do segundo episódio – resulta em uma batalha entre os exércitos de Westeros e as forças da Triarquia.

O conflito dura cerca de dois anos, e eventualmente, o Engorda Caranguejo é derrotado e decapitado por Daemon, que empunha a espada valiriana Dark Sister.

Agora, resta saber se o desfecho da trama será o mesmo em A Casa do Dragão. Os episódios são exibidos semanalmente pelo HBO Max. Recentemente, a série foi renovada para a 2ª temporada.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.