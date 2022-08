A Casa do Dragão: Por que os Targaryens se casam uns com os outros

Neste domingo (28), a HBO Max lança o segundo episódio de A Casa do Dragão. A série – como o título indica – foca na história do Clã Targaryen, uma das famílias mais poderosas de Westeros. Os fãs de Game of Thrones sabem que os Targaryen são conhecidos por casamentos consanguíneos. Mas afinal: por que a prática do incesto é tão importante para esses personagens?

A Casa do Dragão é o primeiro spin-off de Game of Thrones. A série adapta para o HBO Max os eventos do livro “Fogo e Sangue”.

O elenco da série tem atores como Paddy Considine (Viserys Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen), Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Steve Toussaint (Corlys Velaryon) e Eve Best (Rhaenys Targaryen).

Explicamos abaixo por que os Targaryen se casam uns com os outros no universo de George R.R. Martin; confira.

Incesto dos Targaryen tem motivo importante em A Casa do Dragão

Fãs das Crônicas de Gelo e Fogo sabem que o conceito do incesto é um tema bastante importante na obra de George R.R. Martin.

Na série Game of Thrones, por exemplo, a HBO chocou audiências do mundo inteiro com o polêmico relacionamento de Jaime e Cersei Lannister – irmãos e amantes.

Em A Casa do Dragão, o incesto assume um papel crucial. Afinal, o clã Targaryen é famoso pela prática dos casamentos consanguíneos.

Aegon, o Conquistador – o primeiro Rei Targaryen de Westeros – é um exemplo interessante. O personagem desposa as irmãs Rhaenys e Visenya, e têm filhos com cada uma delas.

Na trama de A Casa do Dragão, o Rei Viserys, interpretado por Paddy Considine, é casado com a prima Aemma Arryn, vivida por Sian Brooke.

Segundo o livro “Fogo e Sangue”, o motivo dos casamentos incestuosos dos Targaryen é bastante simples: com as uniões consanguíneas, o clã tinha o objetivo de “manter a pureza do Sangue do Dragão”.

Vinda de Valyria, a Casa Targaryen se considera superior aos outros clãs de Westeros pela linhagem pura e inalteradas. É por isso que os Targaryen se casam uns com os outros.

A filosofia do incesto já era comum na Antiga Valyria, e com a queda do reino, é trazida também para Westeros.

Porém, a Casa Targaryen representa uma exceção. A maioria dos clãs de Westeros, que adota a cultura dos Ândalos e dos Primeiros Homens, não aceita a prática do incesto.

Na verdade, durante o reinado dos Targaryen, o incesto do clã causa tensões com a Fé dos Sete. Por isso, o Rei Jaehaerys promulga a “Doutrina do Excepcionalismo”.

Essa lei indica que os Sete não enxergam o incesto dos Targaryen como pecado, já que o clã é “diferente dos outros homens”, graças aos dragões e a herança de Valyria.

Os episódios de A Casa do Dragão são exibidos semanalmente pelo HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.