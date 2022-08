A Casa do Dragão finalmente resolve grande mistério de Game of Thrones

Fãs de Game of Thrones sabem que a última temporada termina sem resolver alguns dos maiores mistérios da série. Um deles envolve a origem, o objetivo e a natureza dos Caminhantes Brancos – as sinistras criaturas lideradas pelo Rei da Noite. Felizmente, o spin-off A Casa do Dragão oferece uma resposta à altura dessa importante questão.

Ambientada 173 anos antes do nascimento de Daenerys Targaryen adapta para o HBO Max o livro “Fogo e Sangue”. A história se passa durante o reinado dos Targaryen, e aborda as raízes, o desenvolvimento e os reflexos de uma guerra civil conhecida como Dança dos Dragões.

Continua depois da publicidade

O elenco principal de A Casa do Dragão é formado por Paddy Considine (Viserys Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen), Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Steve Toussaint (Corlys Velaryon) e Eve Best (Rhaenys Targaryen).

Mostramos abaixo como A Casa do Dragão resolve um dos maiores mistérios da trama de Game of Thrones; confira.

A Casa do Dragão explica a relação dos Targaryen com os Caminhantes Brancos

Na trama dos Caminhantes Brancos, um dos aspectos mais misteriosos é a relação das criaturas com o clã Targaryen. Na verdade, ambas as “peças” são cruciais para a antiga profecia de Azor Ahai – o Príncipe Prometido.

Em “Os Herdeiros do Dragão” (o primeiro episódio de A Casa do Dragão), o Rei Viserys Targaryen fala sobre o Longo Inverno e o dever dos Targaryen na guerra contra os Caminhantes Brancos.

O personagem de Paddy Considine conta à herdeira Rhaenyra que Aegon, o Conquistador, teve um sonho profético sobre a invasão das criaturas geladas. A terrível visão, eventualmente, o inspira a invadir Westeros e unir os Sete Reinos.

Viserys também afirma que Aegon batizou a visão de “A Canção do Gelo e Fogo” – o mesmo nome da saga de George R.R. Martin.

Segundo o monarca, a única alternativa para a salvação da humanidade é a permanência de um Targaryen no Trono de Ferro.

A revelação muda completamente a maneira como enxergamos a história da Casa Targaryen, oferecendo um caráter bem mais dramático à relação do clã com os Caminhantes Brancos.

Ou seja: a dinastia Targaryen foi estabelecida pela necessidade de salvar o mundo humano, não pelo desejo de poder de Aegon, o Conquistador.

A série também estabelece uma conexão importante entre os Caminhantes Brancos e a Família Targaryen – o que traz respostas mais concretas sobre a profecia de Azor Ahai.

Finalmente, A Casa do Dragão deixa claro que o Sonho de Aegon é o maior segredo dos Targaryens, e que a revelação é passada de herdeiro para herdeiro.

É por isso que Daenerys Targaryen (no início de Game of Thrones) desconhece a relação dos Targaryen com os Caminhantes Brancos. Afinal, o Rei Aerys morre antes de passar esse conhecimento à filha.

Os episódios de A Casa do Dragão são exibidos semanalmente no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.