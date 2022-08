A Casa do Dragão: Explicamos o final do 1º episódio

A Casa do Dragão, enfim, chegou ao HBO Max e traz uma grande revelação ao fim do primeiro episódio, junto de eventos importantes que moldam o futuro de Westeros. Dito isso, vamos mergulhar no que aconteceu nessa estreia.

O capítulo leva os espectadores de volta a um Westeros que parece ao mesmo tempo familiar e diferente. Os pontos turísticos são reconhecíveis, mas também não são exatamente os mesmos: há um polimento em King’s Landing, por exemplo, que se desgastou pela linha do tempo de Game of Thrones.

As jornadas e rivalidades que definirão a história do prelúdio são apresentadas no primeiro episódio, desde o rei Viserys I Targaryen escolhendo Rhaenyra como sua herdeira ao invés de seu irmão, Daemon, e a Mão do Rei, Otto Hightower, enviando sua filha para confortar o rei em um momento de necessidade.

Essas são sementes que crescerão ao longo dos anos da série – caso ela prove ser um sucesso tão grande, quanto Game of Thrones, é claro.

A Casa do Dragão termina com o rei Viserys chocar o reino ao nomear Rhaenyra, sua única filha viva, como herdeira.

Uma das principais razões para isso é explicada no episódio, com Viserys faz isso em resposta a Daemon zombando da morte de seu filho, Baelon, nomeando-o “herdeiro por um dia”.

A raiva de Viserys é em parte porque ele escolhe Rhaenyra em vez de Daemon, mas é mais profundo também. Há muito tempo havia preocupações dentro do Conselho do Rei – principalmente de Otto – sobre o que aconteceria se Daemon se tornasse rei.

Viserys ignorou esses comentários, porque realmente acreditava que teria um filho; quando Aemma morre no parto e seu filho não muito tempo depois, ele é forçado a tomar medidas decisivas.

Generosamente, pode-se até supor que ele favoreceu sua filha sobre Daemon por causa de como ele próprio se tornou rei. Viserys foi escolhido como Rei no Grande Conselho à frente de Rhaenys Targaryen.

Embora possa ser um pouco demais dizer que isso foi uma tentativa de corrigir isso, Viserys é um homem decente e tenta agradar as pessoas.

Aegon conquistou Westeros por causa dos Caminhantes Brancos

O maior momento da primeira temporada de A Casa do Dragão mostra Viserys contando a Rhaenyra sobre um segredo de família da Casa Targaryen.

Ele revela que, enquanto Aegon conquistou Westeros pelo poder, ele também o fez por causa de um sonho profético: de uma escuridão vindoura, um inverno que varreria o mundo e destruiria a terra dos vivos, e que somente com um Targaryen governando Westeros eles poderiam derrotá-lo.

Aegon chamou o sonho de As Crônicas de Gelo e Fogo. Esta é, claro, uma profecia dos Caminhantes Brancos, uma variação de profecias semelhantes que foram preditas em Westeros e além (como O Príncipe Prometido).

Aegon Targaryen vindo para Westeros por causa de uma profecia sobre os Caminhantes Brancos é uma nova adição ao cânone – não estava no programa e, até agora, não está nos livros – mas não é completamente do nada.

Os Targaryen há muito são obcecados por sonhos e profecias, com até mesmo Viserys sendo influenciado por um no início do episódio.

De fato, a Casa Targaryen veio para Pedra do Dragão por causa de um sonho que a ancestral de Aegon, Daenys, teve, que mostrava fogo destruindo Valíria.

Seu pai, Aenys, ouviu o aviso e mudou a família, uma decisão sábia, pois foi finalmente destruída em um evento cataclísmico conhecido como a Perdição de Valíria.

É algo emblemático para a dinastia Targaryen, dando-lhes um propósito maior nos Sete Reinos de Westeros além de apenas governá-lo. Certamente, adiciona mais peso aos Caminhantes Brancos e ao Rei da Noite.

E a profecia de Aegon se tornou realidade, de certa forma: um Targaryen não estava no Trono de Ferro, mas uma se declarou rainha e o outro tinha uma reivindicação bastante forte; juntos, Daenerys Targaryen e Jon Snow desempenharam papéis fundamentais na derrota da ameaça, mesmo que tenha sido Arya quem matou o Rei da Noite em Game of Thrones.

Qual é o plano de Otto: por que ele envia Alicent para o quarto de Viserys

Otto Hightower é imediatamente um dos personagens mais fascinantes de A Casa do Dragão: ele é alguém que fará qualquer esquema necessário para se autopromover.

Vemos isso na estreia da primeira temporada de A Casa do Dragão, quando ele envia sua filha, Alicent, para o quarto de um rei em luto.

Viserys não perdeu a esposa há muito tempo, mas estamos falando de Westeros, e ele ainda é relativamente jovem: como Otto sabe, espera-se que ele se case novamente.

Quem melhor para Otto, então, do que sua filha: isso lhe daria ainda mais poder e influência sobre o rei Viserys, e mais ainda quando – como ele espera, pelo menos – seu presumível neto tome seu lugar no Trono de Ferro.

Alicent é muito mais jovem que Viserys, mas foi criada na corte com a expectativa de se casar por poder e status. Otto pode não ter imaginado ser o rei, mas é uma oportunidade de ouro para ele ter um familiar no Trono.

A Casa do Dragão já está no HBO Max, com novos episódios sendo exibidos aos domingos.

