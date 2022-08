A Casa do Dragão: O fogo reina em trailer da série; veja

A HBO Max divulgou o trailer final de A Casa do Dragão, antecipando a estreia da série neste domingo (21) na plataforma.

Uma das séries mais aguardadas do ano está quase chegando. O spin-off de Game of Thrones é o primeiro de diversos outros projetos anunciados.

A prévia destaca novas batalhas, que vão fazer com que Westeros se divida entre fogo e sangue, em um reinado que poderá ter um novo rei (via ET Online).

No trailer, é possível notar alguns dos diversos dragões da série, que cospem fogo e causam destruição absoluta.

Veja o trailer, abaixo.

Série derivada de Game of Thrones

A Casa do Dragão é a primeira série derivada de Game of Thrones, seriado que teve oito temporadas na TV.

A produção teve um grande orçamento, e é uma grande aposta da HBO. É possível que outras séries derivadas de Game of Thrones também aconteçam em breve.

A Casa do Dragão chega na HBO Max em 21 de agosto.

