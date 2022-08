Ator de A Casa do Dragão detona cena do primeiro episódio

Recentemente, o HBO Max garantiu ótimos níveis de audiência com o primeiro episódio de A Casa do Dragão. Como de costume, o spin-off de Game of Thrones ganhou o coração do público e da crítica especializada. No entanto, em uma entrevista recente, um dos astros da série afirmou não ter gostado de uma cena do capítulo de estreia.

A Casa do Dragão adapta para o HBO Max os eventos do livro “Fogo e Sangue”. A história se passa durante o reinado dos Targaryen, abordando as raízes, o desenvolvimento e os reflexos de uma guerra civil conhecida como Dança dos Dragões.

Continua depois da publicidade

O elenco principal de A Casa do Dragão é formado por Paddy Considine (Viserys Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen), Steve Toussaint (Corlys Velaryon), Eve Best (Rhaenys Targaryen), Rhys Ifans (Otto Hightower) e Sonoya Mizuno (Mysaria).

Revelamos abaixo por que um ator de A Casa do Dragão não gostou de uma sequência do primeiro episódio; confira.

Matt Smith não curtiu gravar cena de A Casa do Dragão

A Casa do Dragão estreou com tudo no HBO Max! O primeiro episódio faz um ótimo trabalho ao caracterizar os personagens principais. Um deles, é o cruel Daemon Targaryen.

Interpretado por Matt Smith, o personagem é um verdadeiro agente do caos. É ele quem apelida Baelon, o filho morto do Rei Viserys, de “Herdeiro por Um Dia”.

No episódio, Daemon aparece em um bordel, tentando fazer sexo, mas sem conseguir manter a ereção.

Em uma entrevista recente, Matt Smith abriu o jogo sobre a gravação da cena, e afirmou não ter gostado de aparecer nu.

“Para ser sincero, eu não amo aquela cena. Eu não gosto da maneira como ela foi filmada, mas era daquele jeito que queriam. Eu sinto que havia uma forma mais profunda, interessante de contar aquela história física entre os dois personagens”, afirmou o ator em um papo com o jornal Folha de São Paulo.

A cena em questão também introduz a prostituta Mysaria. Interpretada por Sonoya Mizuno, ela se tornará, eventualmente, uma das principais confidentes do Príncipe Daemon.

Nos bastidores de A Casa do Dragão, Matt Smith teria levado um puxão de orelha ao reclamar da quantidade de cenas de sexo e violência.

“Mas aquele é o mundo que ela representa, uma sociedade violenta e brutal”, concluiu o ator.

No primeiro episódio de A Casa do Dragão, Matt Smith também foi zoado pelo visual de seu personagem. Nas redes sociais, fãs afirmam que o Príncipe Daemon “usa a mesma peruca do elfo Legolas em O Senhor dos Anéis”.

Os episódios de A Casa do Dragão são exibidos semanalmente no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.