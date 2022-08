Após estreia de A Casa do Dragão, fãs tiram sarro de personagem

O episódio de estreia de A Casa do Dragão chegou ao HBO Max em 21 de agosto de 2021 – garantindo ótimos números de audiência e ganhando o coração do público e da crítica especializada. Mesmo assim, fãs de Game of Thrones usam as redes sociais para zoar o visual de um dos personagens do spin-off.

A Casa do Dragão adapta para o HBO Max os eventos do livro “Fogo e Sangue”. A história se passa durante o reinado dos Targaryen, abordando as raízes, o desenvolvimento e os reflexos de uma guerra civil conhecida como Dança dos Dragões.

O elenco principal de A Casa do Dragão é formado por Paddy Considine (Viserys Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen), Steve Toussaint (Corlys Velaryon), Eve Best (Rhaenys Targaryen), Rhys Ifans (Otto Hightower) e Sonoya Mizuno (Mysaria).

Explicamos abaixo por que os fãs de A Casa do Dragão estão tirando sarro de um dos personagens mais importantes da série; confiram.

Fãs de A Casa do Dragão zoam o visual de Daemon Targaryen

Em A Casa do Dragão, Daemon Targaryen é um personagem extremamente importante. Ele é o irmão mais novo do Rei Viserys, um verdadeiro agente do caos.

Inteligente, calculista e disposto a tudo para atingir seus objetivos, ele também é conhecido como um dos maiores guerreiros de sua época.

Daemon Targaryen ganha vida pela atuação de Matt Smith. Você, provavelmente, conhece o ator por sua performance como o 11º Doutor na série de ficção científica Doctor Who.

Matt Smith também se destacou por interpretar o Príncipe Phillip nas primeiras temporadas da série The Crown, disponível na Netflix.

Na trama de A Casa do Dragão, Daemon adota o característico visual do clã Targaryen, marcado por longas madeixas brancas.

Segundo os fãs da série, o visual de Daemon é “realmente ridículo”, e lembra o de um inesquecível personagem de O Senhor dos Anéis.

“Desculpe, Matt, mas tire essa peruca do Legolas!”, brincou um fã no Twitter.

Para quem não se lembra, Legolas é o elfo interpretado por Orlando Bloom nos filmes de O Senhor dos Anéis.

“O Matt Smith vai usar essa peruca do Legolas durante toda a 1ª temporada?”, questionou outro espectador.

Os fãs de A Casa do Dragão não cansam de fazer comparações inusitadas sobre o personagem de Matt Smith.

“Ele parece o irmão canalha do Legolas, que ensina yoga para mulheres ricas e aplica nelas pequenos golpes”, zoou outro fã.

Por outro lado, alguns espectadores elogiaram a caracterização do Príncipe Daemon Targaryen.

“Essa é a minha peruca favorita até agora. É a vibe de um pequeno Legolas cruel”, comentou outra espectadora.

Os episódios de A Casa do Dragão são exibidos semanalmente pelo HBO Max.

