A Casa do Dragão: Grande revelação foi ideia de George R.R. Martin

A grande revelação de A Casa do Dragão logo no primeiro episódio, foi ideia do escritor George R.R. Martin.

O prelúdio de Game of Thrones, uma das principais estreias da HBO Max no ano, já está disponível no catálogo do streaming.

Em entrevista ao Screen Rant, o showrunner Ryan J. Condal revelou que o sonho de Aegon Targaryen partiu da mente de Martin, autor dos livros.

“Isso realmente veio de [George], pelo menos a origem desse ponto. Ele apenas mencionou casualmente o fato de que Aegon, o Conquistador, era um sonhador que teve uma visão dos Caminhantes Brancos atravessando a parede e varrendo a terra com frio e escuridão”, disse Condal.

O sonho de Aegon prediz a chegada dos Caminhantes Brancos e a segunda Longa Noite. O terrível inverno chegando e a escuridão se aproximando. Martin permitiu que os roteiristas conseguissem inserir a ideia no contexto da série.

“Mas isso nunca entrou nos livros de história, porque ele nunca contou a ninguém. Ou pelo menos as pessoas que ele contou não contaram aos escritores de história”, comentou o showrunner.

A Casa do Dragão já está no HBO Max

Série derivada de Game of Thrones

A Casa do Dragão é a primeira série derivada de Game of Thrones, seriado que teve oito temporadas na TV.

A produção teve um grande orçamento, e é uma grande aposta da HBO. É possível que outras séries derivadas de Game of Thrones também aconteçam em breve.

“Os apoiadores de Aegon Targaryen entram em conflito com os de sua meia-irmã, Rhaenyra, pelo trono de Viserys I, seu falecido pai, iniciando uma guerra civil cerca de 200 anos antes dos eventos retratados em Game of Thrones”, diz a sinopse.

A Casa do Dragão está disponível na HBO Max.

