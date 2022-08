A Casa do Dragão já evita o mesmo erro de Game of Thrones

Sem dúvidas, o aspecto mais criticado de Game of Thrones foi o desfecho da série. A Casa do Dragão parece que evitará esse erro do seriado original.

A série prelúdio vai contar a história do livro Fogo e Sange, de George R.R. Martin, um conto centrado na casa Targaryen, que governava Westeros antes de uma guerra civil começasse a derrubá-los por dentro.

Ao contrário da temporada final de Game of Thrones, os showrunners de A Casa do Dragão, Ryan Condal e Miguel Sapochnik, já sabem como encerrar a nova obra.

“Temos uma ideia muito, muito precisa de onde queremos ir com isso, mas não podemos dizer a vocês”, disse Sapochnik ao ComicBook.

“Acho que o importante é que este é como o Episódio IV de Star Wars. Então, estamos no meio de uma história rica e cheia de histórias para contar e é um bom lugar para começar”.

Série derivada de Game of Thrones

Game of Thrones trouxe uma feroz guerra pelo Trono de Ferro e A Casa do Dragão nos levará a outro conflito em Westeros, conhecido como a Dança dos Dragões.

A Casa do Dragão é a primeira série derivada de Game of Thrones, seriado que teve oito temporadas na TV.

A série se passa 172 anos antes do nascimento de Daenerys Targaryen, centrado em torno de seus ancestrais que governaram antes dela.

A produção teve um grande orçamento, e é uma grande aposta da HBO. É possível que outras séries derivadas de Game of Thrones também aconteçam em breve.

A Casa do Dragão chega na HBO Max em 21 de agosto.

