A Casa do Dragão copia cena brutal de Game of Thrones, mas com reviravolta

A Casa do Dragão chegou ao HBO Max, levando os espectadores a Westeros em uma história ambientada 172 anos antes do nascimento de Daenerys Targaryen. Apesar de se passar antes, a nova série espelha uma cena de Game of Thrones.

No primeiro episódio, vemos um torneio de justas e lutas corpo a corpo, em que muitos cavaleiros acabam sendo mortos. Isso enquanto a rainha Aemma está em trabalho de parto (que resulta em sua trágica morte, junto ao seu filho).

Durante o torneio, um guerreiro se destaca: Ser Criston Cole, de Dorne. Ele derrota cavaleiro após cavaleiro, até chegar seu duelo contra Daemon Targaryen, irmão do Rei Viserys e tio de Rhaenyra Targaryen.

Os dois primeiro vão um contra o outro com justas e Ser Cole acaba derrubando o Targaryen. Ele também desce do cavalo e procede para lutar contra o irmão do Rei.

Nesse momento vemos uma clara referência a um dos momentos mais brutais de Game of Thrones.

Referência à luta entre o Montanha e Oberyn

Em Game of Thrones, no fim da quarta temporada, Oberyn Martell, príncipe de Dorne, luta contra o Montanha. Oberyn representa Tyrion Lannister em um julgamento por combate, enquanto Clegane representa a Coroa, que acusa o anão do assassinato de Joffrey Baratheon.

Oberyn provoca o Montanha repetidamente e chega a derrubá-lo. Nesse momento ele continua gritando sobre os crimes horríveis cometidos por Clegane. O príncipe de Dorne se descuida e, por sua vez, é derrubado pelo gigante guerreiro, que o mata logo em seguida.

Em A Casa do Dragão, vemos algo muito parecido. Daemon também derruba Ser Criston Cole e acredita ter ganhado o duelo. Cole, no entanto se levanta e continua a atacar o Targaryen descuidado, derrubando-o.

Ao contrário do Montanha, no entanto, Cole demonstra piedade e exige que Daemon se renda, o que o Targaryen faz.

A cena claramente é espelhada em Game of Thrones e o fato de Criston Cole ser dornês reforça esse fato. A diferença é que os papéis foram invertidos: o representante da Coroa fica despreocupado e perde por conta disso, enquanto o dornês conquista a vitória em razão desse descuido.

A Casa do Dragão é exibida pelo HBO Max, com novos episódios exibidos aos domingos. Já Game of Thrones está disponível, na íntegra, na plataforma de streaming.

