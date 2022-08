Ator de A Casa do Dragão não tem interesse de falar com elenco de Game of Thrones

Com o primeiro episódio já disponível no HBO Max, A Casa do Dragão tem tudo para repetir – e até mesmo superar – o sucesso de Game of Thrones. Por isso, muitos fãs se perguntam: será que o elenco do derivado interage com os atores e atrizes da série original?

A Casa do Dragão adapta para o HBO Max os eventos do livro “Fogo e Sangue”. A história se passa durante o reinado dos Targaryen, abordando as raízes, o desenvolvimento e os reflexos de uma guerra civil conhecida como Dança dos Dragões.

O elenco principal de A Casa do Dragão é formado por Paddy Considine (Viserys Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen), Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Ryan Toussaint (Corlys Velaryon) e Eve Best (Rhaenys Targaryen).

Em uma entrevista recente, um dos atores de A Casa do Dragão revelou não ter interesse em falar com o elenco de Game of Thrones; confira abaixo o motivo.

Rei Viserys de A Casa do Dragão não quis interagir com os atores de Game of Thrones

Como citamos acima, o elenco de A Casa do Dragão – particularmente da 1ª fase – é liderado por Paddy Considine no papel do Rei Viserys Targaryen.

Também conhecido por performances em séries como Peaky Blinders e In America, o ator protagoniza algumas das cenas mais emocionantes da produção do HBO Max.

Em uma entrevista recente, o ator revelou não ter conversado com o elenco de Game of Thrones antes de ingressar em A Casa do Dragão.

“Estava falando com o Miguel (Sapochnik, o co-showrunner de A Casa do Dragão), e ele mencionou que eu deveria conversar com a Emilia (Clarke, intérprete de Daenerys Targaryen em Game of Thrones). Curiosamente, isso não foi necessário”, comentou o ator.

Durante a entrevista, Considine também descreveu o Rei Viserys como um “belo” e “conflituoso” personagem.

“Aguardo há muito tempo por um papel com esse”, afirmou o astro.

Segundo Paddy Considine, seu desinteresse em conversar com o elenco de Game of Thrones tem um motivo muito simples: a diferente ambientação temporal das duas séries.

“Se você está em Doctor Who, acho uma boa ideia conversar com o ator anterior, e dessa forma, passar a tocha. É algo respeitoso. Mas com A Casa do Dragão, a história é diferente, e acontece séculos antes (da de Game of Thrones). Por isso, não há necessidade (de conversar com o elenco de Game of Thrones)”, explicou o ator.

A trama de A Casa do Dragão é ambientada 173 anos antes do nascimento de Daenerys Targaryen.

“Tenho muito respeito pelo elenco de Game of Thrones! Mas não senti a necessidade de conversar com ele, já que o meu personagem viveu em outra época”, comentou Considine.

Na conclusão da entrevista, o intérprete do Rei Viserys também falou sobre o caminho seguido por A Casa do Dragão.

“Eles (o elenco de Game of Thrones) representaram uma parte importante do fenômeno pelo qual somos muito gratos. Mas A Casa do Dragão é uma jornada nossa. Essa é a nossa experiência”, concluiu o ator.

Os episódios de A Casa do Dragão são exibidos semanalmente no HBO Max.

