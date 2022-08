A Casa do Dragão secretamente prepara a 1ª grande morte da série

Alerta de spoilers

A Casa do Dragão pode se passar bem antes de Game of Thrones, mas isso não quer dizer que não veremos diversos elementos da série original, incluindo intrigas, assassinatos e muito mais. De fato, o novo seriado da HBO já prepara a primeira grande morte da temporada inaugural.

Como A Casa do Dragão é baseada em Fogo e Sangue, de George R.R. Martin, a maioria das maiores mortes da série já são conhecidas.

Embora muitas delas não ocorram até que a guerra civil Targaryen – conhecida como a Dança dos Dragões – comece mais tarde na série, a primeira temporada do seriado pode ter ainda mais funerais do que a primeira temporada de Game of Thrones.

O primeiro episódio já mostrou as mortes brutais da rainha Aemma Arryn e do príncipe Baelon Targaryen, e não demorará muito para que outra morte trágica atinja a família Targaryen.

O rei Viserys I Targaryen (Paddy Considine) deve morrer antes do final da primeira temporada de A Casa do Dragão.

Fim trágico

Na verdade, a estreia da série já deu a entender como o rei vai morrer, já que o material de origem indica que ele está extraordinariamente enfraquecido por infecções e cortes do Trono de Ferro.

No primeiro episódio, Viserys é visto sendo tratado em razão de uma ferida nas costas, que ele culpa por estar sentado no perigoso Trono de Ferro.

Mais tarde ele acidentalmente corta a mão no assento depois de repreender seu irmão Daemon Targaryen.

Se Fogo e Sangue for adaptado à risca, ele perderá dois dedos depois de cortar acidentalmente a mão até o osso no Trono de Ferro, o que o enfraquece ainda mais e marca o início do fim para o personagem.

Apenas dois anos depois, o Rei Viserys morre enquanto dorme, o que dá início à catastrófica Dança dos Dragões.

A Casa do Dragão já está no HBO Max, com novos episódios sendo exibidos aos domingos.

