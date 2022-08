A Casa do Dragão: Novo trailer prepara grande batalha; veja

A HBO Max divulgou um novo trailer de A Casa do Dragão, destacando os preparativos para uma grande batalha nos próximos episódios.

O sucesso do streaming, a derivada de Game of Thrones já está renovada para a segunda temporada, mesmo com apenas um episódio disponível.

Com o segundo episódio programado para ser exibido na noite deste domingo (28), a plataforma revelou uma nova prévia (via ScreenRant).

A prévia sugere que a batalha pelo Trono de Ferro será ainda mais intensa nos próximos episódios, além de mostrar lutas sangrentas com espadas e dragões.

Veja o trailer, abaixo.

Muito está por vir.

Esta noite, às 22h, na HBO e HBO Max. #ACasaDoDragão #HouseoftheDragon pic.twitter.com/jUPkuQiInD — HBO Max Brasil (@HBOMaxBR) August 28, 2022

Série derivada de Game of Thrones

A Casa do Dragão é a primeira série derivada de Game of Thrones, seriado que teve oito temporadas na TV.

A produção teve um grande orçamento, e é uma grande aposta da HBO. É possível que outras séries derivadas de Game of Thrones também aconteçam em breve.

“Os apoiadores de Aegon Targaryen entram em conflito com os de sua meia-irmã, Rhaenyra, pelo trono de Viserys I, seu falecido pai, iniciando uma guerra civil cerca de 200 anos antes dos eventos retratados em Game of Thrones”, diz a sinopse.

A Casa do Dragão está disponível na HBO Max.

