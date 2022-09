Com quem Rhaenyra vai se casar em A Casa do Dragão?

Em “Second of His Name”, o terceiro episódio de A Casa do Dragão, o Rei Viserys autoriza a filha Rhaenyra a escolher sozinha o futuro marido. Por isso, os assinantes do HBO Max querem saber: com quem a personagem vai se casar? Os livros de George R.R. Martin revelam a resposta.

A Casa do Dragão, vale lembrar, é a primeira série derivada de Game of Thrones. A produção adapta para o HBO Max os eventos do livro “Fogo e Sangue”, ambientado durante o reinado dos Targaryen.

Na 1ª fase da série, Rhaenyra Targaryen é interpretada por Milly Alcock. A versão adulta da personagem (que deve estrear em breve) será vivida por Emma D’Arcy.

Revelamos abaixo a identidade do marido de Rhaenyra em A Casa do Dragão; confira – e cuidado com os spoilers!

Quem é o primeiro marido de Rhaenyra em A Casa do Dragão?

Primeiramente, é importante lembrar que, no cânone das Crônicas de Gelo e Fogo, Rhaenyra Targaryen se casa duas vezes.

Segundo os livros de George R.R. Martin, Laenor Velaryon – o filho mais velho de Corlys e Rhaenys – é o primeiro marido de Rhaenyra.

A personagem se casa com o primo distante no ano de 114, aos 17 anos de idade. Para convencer a filha a aceitar o matrimônio, o Rei Viserys ameaça removê-la da linha de sucessão.

O casamento também fortalece a união entre as casas Targaryen e Velaryon. Rhaenyra e Laenor têm três filhos: Jacaerys, Lucerys e Joffrey. O matrimônio termina com a morte de Laenor, no ano 120, antes da Dança dos Dragões.

Em A Casa do Dragão, a versão adulta de Laenor Velaryon é interpretada por John MacMillan. Embora tenha se casado com Rhaenyra, e (supostamente) gerado três filhos com a Targaryen, Laenor “prefere a companhia dos homens”. Em outras palavras, o personagem é gay.

Segundo marido de Rhaenyra também é Targaryen

Após a morte de Laenor Velaryon, Rhaenyra não demora a escolher um novo marido. A personagem decide desposar o tio Daemon Targaryen.

No início de A Casa do Dragão, Daemon é um dos principais rivais de Rhaenyra na sucessão do Trono de Ferro.

Porém, eventualmente, o personagem abandona sua pretensão do Trono, e passa a servir como um dos principais generais de Rhaenyra.

Tio e sobrinha protagonizam um casamento secreto em Pedra do Dragão – e de acordo com os livros de George R.R. Martin, ficam “íntimos” muitos antes de oficializar a união.

Rhaenyra tem vários motivos para escolher Daemon como marido. Como os primeiros episódios de A Casa do Dragão já indicam, os personagens se dão muito bem. Eles compartilham diversas características importantes, como a sede de poder e o apreço pelos dragões.

Além disso, após viver um casamento de aparências com Laenor, Rhaenyra decide escolher como marido alguém que a ama de verdade.

Com Daemon, Rhaenyra Targaryen tem mais três filhos: Aegon III, Viserys II e Visenya.

Os episódios de A Casa do Dragão são exibidos semanalmente, sempre aos domingos, pelo HBO Max.

