A Casa do Dragão: Novos personagens são inspirados em Tyrion e Cersei

O ator Jefferson Hall, que interpreta os gêmeos Lannister de A Casa do Dragão, revela como eles são inspirados em Tyrion e Cersei, de Game of Thrones.

Hall, conhecido por viver Sor Hugh do Vale na série original, vive Jason e Tyland no prelúdio. O astro chegou a comentar como Cersei e Tyrion Lannister contribuem, de certa forma, para a construção dos gêmeos (via ScreenRant).

“Eu ouvi Miguel Sapochnik falar sobre a série, o que os fãs querem e dar aos fãs o que eles querem, mas também dar a eles algo novo e a dicotomia de fazer isso”, disse o ator. Há pequenas gotas de Tyrion ou pequenas gotas de Cersei nos meus personagens Eu coloquei lá como uma espécie de prévia.”

Embora o casal de irmãos esteja envolvido em polêmicas, não é tão o caso dos gêmeos. Jason e Tyland contribuíram para a Casa Lannister chegar ao poder no futuro.

“Mas fundamentalmente, realisticamente, eles estão tão distantes. E isso é realmente sobre a gênese desta casa, antes de chegar ao poder que eles estavam em Game of Thrones”, comentou Hall.

A Casa do Dragão é a primeira série derivada de Game of Thrones, seriado que teve oito temporadas na TV.

A produção teve um grande orçamento, e é uma grande aposta da HBO. É possível que outras séries derivadas de Game of Thrones também aconteçam em breve.

“Os apoiadores de Aegon Targaryen entram em conflito com os de sua meia-irmã, Rhaenyra, pelo trono de Viserys I, seu falecido pai, iniciando uma guerra civil cerca de 200 anos antes dos eventos retratados em Game of Thrones”, diz a sinopse.

A Casa do Dragão está disponível na HBO Max.

