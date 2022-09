Astro de A Casa do Dragão quebra silêncio sobre saída de criador da série

Um dos astros de A Casa do Dragão quebrou o silêncio e comentou sobre a saída do criador da série.

A saída repentina de Miguel Sapochnik da série pegou muitos fãs de surpresa, e até mesmo o elenco e a equipe criativa. O showrunner não pretende retornar para a segunda temporada.

O ator Steve Toussaint, que interpreta Lord Corlys Velaryon, admitiu ter ficado desapontado com saída do criador, mas entende o motivo (via ScreenRant).

“É a decisão dele. Então me decepcionei. Quando estávamos fazendo a estreia em Londres, eu estava conversando com sua esposa… Isso foi antes, obviamente, de sabermos”, disse ele.

“Embora pessoalmente esteja desapontado, porque acho que ele tem uma grande visão artística, entendo que, para o bem de sua saúde, ele precisa fazer uma longa pausa e se recarregar e decidir o que mais quer fazer além disso”, comentou o astro.

Atriz revela que ficou chocada com papel

Milly Alcock, que interpreta a versão jovem de Rhaenyra Targaryen, comentou que recebeu uma ligação e soube que havia conseguido o papel. Ela estava junto de um amigo no momento, e não podia contar o que era o telefonema (via ScreenRant).

“Recebi a ligação e obviamente não podia contar a ninguém e meio que caí no chão. Perguntei ao meu amigo se ele tinha vinho e não soube dizer o porquê. Ele pensou que algo realmente terrível tinha acontecido”, relembrou a atriz.

“Ele disse: ‘Alguém está doente, alguém está morto, algo catastrófico aconteceu?’ Eu não poderia contar a ninguém por algum tempo. Fiquei surpresa. Eu estava realmente chocada”, disse ela.

A Casa do Dragão está disponível na HBO Max.

