A Casa do Dragão tem importante baixa para a 2ª temporada

A Casa do Dragão, série derivada de Game of Thrones, já tem uma importante baixa na equipe criativa para a segunda temporada.

Um sucesso estrondoso na HBO Max, o prelúdio se passa 200 anos antes da série original, explorando os conflitos na Casa Targaryen.

No entanto, o showrunner Miguel Sapochnik, revelou que está de saída após o fim da primeira temporada. Ele será substituído por Alan Taylor, outro veterano de Game of Thrones. Sapochnik agradeceu a oportunidade de trabalhar na série (via Collider).

“Estou muito orgulhoso do que conquistamos com a primeira temporada e muito feliz com a reação entusiasmada de nossos espectadores. Foi incrivelmente difícil decidir seguir em frente, mas sei que é a escolha certa para mim, pessoal e profissionalmente”, disse ele.

“Estou muito feliz por continuar fazendo parte da família HBO e A Casa do Dragão e, claro, desejo sucesso a Ryan e sua equipe e tudo de melhor com a segunda temporada e além”, concluiu o showrunner.

Série é sucesso na HBO Max

A Casa do Dragão é a primeira série derivada de Game of Thrones, seriado que teve oito temporadas na TV.

A produção teve um grande orçamento, e é uma grande aposta da HBO. É possível que outras séries derivadas de Game of Thrones também aconteçam em breve.

“Os apoiadores de Aegon Targaryen entram em conflito com os de sua meia-irmã, Rhaenyra, pelo trono de Viserys I, seu falecido pai, iniciando uma guerra civil cerca de 200 anos antes dos eventos retratados em Game of Thrones”, diz a sinopse.

A Casa do Dragão está disponível na HBO Max.

