A Casa do Dragão vai trocar os atores de quatro grandes personagens

Grande parte do sucesso de A Casa de Dragão, no HBO Max, se deve às incríveis performances do elenco. Após o lançamento dos primeiros episódios, estrelas como Milly Alcock (Rhaenyra) e Emily Carey (Alicent) ganharam fãs no mundo inteiro. Entretanto, quatro integrantes do elenco devem deixar a série em breve.

A Casa do Dragão, vale lembrar, é o primeiro spin-off de Game of Thrones. A série adapta para o HBO Max os eventos do livro “Fogo e Sangue”, ambientado durante o reinado dos Targaryen.

Continua depois da publicidade

O elenco da série tem atores como Matt Smith (Daemon Targaryen), Steve Toussaint (Corlys Velaryon), Eve Best (Rhaenys Targaryen), Fabien Frankel (Criston Cole) e Sonoya Mizuno (Mysaria).

Revelamos abaixo por que A Casa do Dragão vai trocar os intérpretes de quatro personagens importantes; confira.

Desenvolvimento de A Casa do Dragão prevê várias trocas no elenco

Após a 1ª metade da temporada de estreia, A Casa do Dragão trocará os intérpretes de 4 personagens: Rhaenyra Targaryen, Alicent Hightower, Laena Velaryon e Laenor Velaryon.

O motivo é muito simples: na 1ª fase da série, os personagens são crianças e adolescentes. Na 2ª, eles serão jovens adultos.

De acordo com Ryan Condal, o co-criador da série, a decisão de trocar os atores foi tomada ainda “no início da produção.”

“É um conceito que realmente funciona. Para as crianças, nós decidimos trocar os atores. Agora, para os adultos, o processo de envelhecimento será realizado por meio de cabelo, maquiagem e modificações na voz”, comentou o showrunner.

Na 1ª fase de A Casa do Dragão, Rhaenyra, Alicent, Laena e Laenor são interpretados, respectivamente, por Milly Alcock, Emily Carey, Nova Fouellis-Mose e Theo Tate.

Já na 2ª fase, os personagens ganharão vida pelas atuações de Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Nanna Blondell e John Macmillan.

A HBO já divulgou uma foto de Emma D’Arcy e Olivia Cooke em ação. A semelhança das atrizes com as intérpretes das versões mais jovens de Rhaenyra e Alicent é inegável! Veja abaixo o registro.

Depois da introdução dos novos atores, os 4 personagens em questão devem desempenhar papéis extremamente importantes na trama da série.

Rhaenyra, por exemplo, continuará sua luta para assumir o Trono de Ferro e confrontar as estruturas patriarcais de Westeros.

Alicent Hightower, por sua vez, assumirá um papel bem mais antagônico. Como indica “The Rogue Prince”, o segundo episódio de A Casa do Dragão, a personagem desposará o Rei Viserys, e assim, se tornará a madrasta da melhor amiga.

Ao que tudo indica, a troca de atores deve acontecer entre o quarto e o sexto episódio de A Casa do Dragão.

No HBO Max, A Casa do Dragão exibe seus episódios semanalmente.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.