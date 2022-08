Atrizes de A Casa do Dragão confirmam que estão apaixonadas na série

No primeiro episódio de A Casa do Dragão, muitos espectadores sentiram uma vibe entre Alicent Hightower e Rhaenyra Targaryen. Nas redes sociais, os fãs já especulam sobre um possível romance entre essas poderosas mulheres. Em uma entrevista recente, os intérpretes das personagens confirmaram a possibilidade.

A Casa do Dragão adapta para o HBO Max os eventos do livro “Fogo e Sangue”. A história se passa durante o reinado dos Targaryen, abordando as raízes, o desenvolvimento e os reflexos de uma guerra civil conhecida como Dança dos Dragões.

O elenco principal de A Casa do Dragão é formado por Paddy Considine (Viserys Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen), Steve Toussaint (Corlys Velaryon), Eve Best (Rhaenys Targaryen), Rhys Ifans (Otto Hightower) e Sonoya Mizuno (Mysaria).

Revelamos abaixo o que as intérpretes de Alicent Hightower e Rhaenyra Targaryen falaram sobre o relacionamento das personagens; confira.

Alicent e Rhaenyra estão apaixonadas em A Casa do Dragão?

Primeiramente, vale lembrar que Rhaenyra Targaryen e Alicent Hightower são interpretadas por quatro atrizes diferentes.

Na primeira fase da série, as personagens ganham vida (respectivamente) pela atuação de Milly Alcock e Emily Carey.

Já na segunda fase, que deve começar ainda na 1ª temporada, Rhaenyra e Alicent são vividas por Emma D’Arcy e Olivia Cooke.

Em uma entrevista recente, Milly Alcock e Emily Carey, as jovens Rhaenyra e Alicent, falaram sobre a “vibe” entre as personagens.

Segundo as atrizes, as entrelinhas românticas da relação foram construídas de maneira proposital.

“Eu estou realmente apaixonada pela Emily, é isso!”, brincou Milly Alcock.

Emily Carey concordou: “Foi algo que percebi imediatamente quando li o roteiro como uma mulher queer”, comentou a intérprete de Alicent Hightower.

Segundo as atrizes, Rhaenyra e Alicent realmente compartilham uma “grande proximidade emocional”.

“Acho que qualquer mulher poderia pensar na melhor amiga que teve aos 14 anos. É um relacionamento e uma proximidade diferente de qualquer outro, que cruza a linha entre o platônico e o romântico”, explicou Casey.

Para Milly Alcock, a proximidade entre Alicent e Rhaenyra também envolve uma questão de ambientação.

“Elas são as únicas garotas na Fortaleza Vermelha. Essa vibe é algo 100% consciente. E se aparece na tela, é porque foi proposital”, revelou a intérprete de Rhaenyra.

Durante outro papo com a imprensa, Emma D’Arcy e Olivia Cooke – as intérpretes das versões adultas de Rhaenyra e Alicent, também falaram sobre o relacionamento das personagens.

“Acho que existe uma energia erótica na maioria desses relacionamentos intensos da adolescência. É um período de tentativa, no qual definimos quem somos e o que queremos”, comentou D’Arcy.

Olivia Cooke, por sua vez, descreveu o relacionamento de Alicent e Rhaenyra como “romântico”, “platônico” e “familiar”.

A Casa do Dragão exibe seus episódios semanalmente no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.