A Casa do Dragão acaba de bater seu próprio recorde

A série A Casa do Dragão bateu seu próprio recorde após a exibição do segundo episódio no último domingo (28).

Sucesso na HBO e HBO Max, o prelúdio de Game of Thrones é o primeiro spin-off de muitos que estão sendo planejados.

Continua depois da publicidade

Com o primeiro episódio tendo 10 milhões de visualizações na noite de estreia, o segundo conseguiu superar com um pouco mais (via ScreenRant).

O segundo episódio teve um acréscimo de 2% comparado ao primeiro, tendo 10,2 milhões de visualizações na noite de exibição.

Desde a estreia da série até o episódio dois, A Casa do Dragão está batendo na porta de 25 milhões de espectadores nos Estados Unidos.

Milly Alcock como Rhaenyra Targaryen em pôster de A Casa do Dragão.

Mais sobre A Casa do Dragão

A Casa do Dragão é a primeira série derivada de Game of Thrones, seriado que teve oito temporadas na TV.

A produção teve um grande orçamento, e é uma grande aposta da HBO. É possível que outras séries derivadas de Game of Thrones também aconteçam em breve.

“Os apoiadores de Aegon Targaryen entram em conflito com os de sua meia-irmã, Rhaenyra, pelo trono de Viserys I, seu falecido pai, iniciando uma guerra civil cerca de 200 anos antes dos eventos retratados em Game of Thrones”, diz a sinopse.

A Casa do Dragão está disponível na HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.