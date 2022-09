A Casa do Dragão: Quando e como o rei Viserys vai morrer na série

Alerta de spoilers

O reinado de Viserys I deve estar chegando ao fim em A Casa do Dragão, algo que já é indicado pelos muitos ferimentos em seu corpo. Mas quando exatamente o rei vai morrer na série? Veremos isso agora.

Viserys sofre de uma doença sem nome na série, mas que traz similaridades com hemofilia grave, que impede a cicatrização, gerando inflamações e infecções, tendo em vista que as feridas ficam expostas.

Continua depois da publicidade

O rei sofre diversos cortes no Trono de Ferro, que acabam causando a perda de dois dedos da mão esquerda. Além de outras feridas em todo o corpo.

O episódio 4 de A Casa do Dragão mostra o agravamento da doença de Viserys, que marcou seu corpo com hematomas e lesões que se recusam a cicatrizar.

O rei é deixado em constante dor, o que afeta negativamente seu humor e o reduz a beber vinho para aliviar seu sofrimento. Claro, as pressões políticas incessantes que Viserys está sofrendo como rei, e os problemas pessoais causados ​​por Rhaenyra e irmão dele, o príncipe Daemon Targaryen (Matt Smith), não facilitam seu reinado.

Mas a medicina moderna também pode explicar a doença de Viserys como fasciíte necrosante, que é causada por infecção e leva a manchas pretas e bolhas na pele que requerem cirurgia para serem removidas.

A morte do Rei Viserys em A Casa do Dragão é inevitável, mas quando isso realmente acontecerá?

Dias de Viserys I estão contados

No livro de George R.R. Martin, Fogo e Sangue, Viserys I morre em 129 d.C. (depois da Conquista), o que instiga a crise de sucessão que leva à Dança dos Dragões, a guerra entre Rhaenyra e a facção de Alicent pelo Trono de Ferro.

No quarto episódio, a série saltou para cerca de 117-118 AC, com Rhaenyra e Alicent no final da adolescência. Isso deixa aproximadamente mais uma década para Viserys sofrer antes de sua morte em 129 d.C., se a série da HBO se ater a essa data.

No entanto, os saltos no tempo de A Casa do Dragão aproximam cada vez mais a morte de Viserys e o Rei pode morrer no episódio 9, se não antes.

A morte de Viserys, que A Casa do Dragão vem semeando e construindo desde o início da série, é o ponto crucial que muda a direção da Casa Targaryen. Uma vez que o Rei está morto, a Dança dos Dragões começará, que é o arco dramático principal do seriado.

Assim sendo, estamos em contagem regressiva para a morte de Viserys I, que será o estopim para a guerra começar.

A Casa do Dragão está disponível na HBO Max. Já O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, está no Prime Video.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.