The Crown: Tudo o que sabemos sobre a 5ª temporada

A quinta temporada de The Crown se aproxima e, com isso, fica a dúvida: o que esse ano do seriado da Netflix abordará? Veremos isso agora.

Assim como as temporadas 1 e 3, o quinto ano de The Crown estreará um elenco completamente novo para interpretar a realeza icônica, para refletir as mudanças nas décadas cobertas pela série.

Continua depois da publicidade

Enquanto a quarta temporada narra os anos de namoro e casamento de Diana e Charles, a quinta temporada explorará o início dos anos 1990 – um período turbulento para a família real.

Embora a Netflix tenha mantido os detalhes em segredo, a gigante do streaming está dando dicas e vislumbres do que está por vir quando a realeza britânica retornar às telinhas.

Atores que interpretam William e Harry mais jovens foram vistos pela última vez juntos em tela no nono episódio da quarta temporada de The Crown, cantando no banco de trás do carro de sua mãe enquanto dirigiam para Highgrove.

O que a quinta temporada vai retratar?

Embora grande parte do projeto permaneça em sigilo, a quinta temporada está programada para explorar o início dos anos 1990. Será um caminho difícil para a realeza, com a dissolução do casamento de Charles e Diana.

O enredo pode se concentrar em parte em 1992, que a rainha declarou ser um ” annus horribilis” (latim para “ano horrível”), especula a Variety.

Foi o ano em que três de seus quatro filhos se separaram de seus cônjuges e um incêndio devastador atingiu o Castelo de Windsor.

O drama provavelmente continuará até 1995, quando Diana deu uma entrevista à BBC em 1995, de acordo com o Deadline.

O escândalo dessa entrevista continua até hoje, depois que veio à tona que o jornalista Martin Bashir pode ter usado métodos enganosos para persuadir Diana a conceder entrevista.

Quem está no elenco da quinta temporada?

Elizabeth Debicki se juntará ao elenco como a princesa Diana e Dominic West interpretará o príncipe Charles na quinta temporada de The Crown.

A Netflix compartilhou uma primeira imagem oficial previamente. Debicki assume o papel de Emma Corrin, que encarnou a princesa no ano anterior.

Além deles, Imelda Staunton, conhecida por interpretar Dolores Umbridge na saga Harry Potter, assume o papel da rainha Elizabeth II. Claudia Harrison, por sua vez, viverá a princesa Anne.

A nova temporada também terá outras adições ao elenco: Jonathan Pryce como o príncipe Philip, Lesley Manville como a princesa Margaret e Johnny Lee Miller como John Major, cujo mandato de 1990-97 como primeiro-ministro lança luz sobre quais anos o programa cobrirá.

A quinta temporada de The Crown será lançada na Netflix em novembro de 2022, embora uma data exata ainda não tenha sido anunciada.

The Crown está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.