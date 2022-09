A Casa do Dragão já indicou o futuro de um dos filhos de Alicent

Alerta de spoilers

Ao contrário de Game of Thrones, A Casa do Dragão é baseada em uma obra já terminada. Ainda que Fogo & Sangue seja apenas o primeiro volume da história dos Targaryen em Westeros, o trecho que diz respeito à série já foi concluído. Com isso, podemos saber o que irá acontecer nos próximos episódios e temporadas da série.

Com isso, é possível enxergar algumas dicas que os roteiristas deixam nos capítulos, preparando, ou indicando eventos futuros. Um desses ocorre no quinto episódio de A Casa do Dragão.

Em determinado momento, vemos Alicent conversando com Aemond, um de seus filhos. Eles conversam sobre ele ainda não ter um dragão como seus irmãos.

Nesse ponto, a rainha Alicent diz: “você terá um dragão um dia”.

No mesmo cômodo está Helaena, irmã de Aemond, que diz para si mesma: “Ele terá de fechar um olho”.

Quem já leu Fogo & Sangue, sabe que Aemond perde um dos olhos enquanto luta contra Lucerys Targaryen, seu sobrinho e filho de Rhaenyra.

Ele coloca uma safira no lugar do olho perdido (embora na série ele vá aparecer com tapa-olho, como vimos em trailers). Safiras também foram mencionadas no mesmo episódio, visto que um navio pirata as carregava nos Degraus.

Veja uma foto de Aemond adulto, abaixo.

A Casa do Dragão é a primeira série derivada de Game of Thrones, seriado que teve oito temporadas na TV.

A produção teve um grande orçamento, e é uma grande aposta da HBO. É possível que outras séries derivadas de Game of Thrones também aconteçam em breve.

“Os apoiadores de Aegon Targaryen entram em conflito com os de sua meia-irmã, Rhaenyra, pelo trono de Viserys I, seu falecido pai, iniciando uma guerra civil cerca de 200 anos antes dos eventos retratados em Game of Thrones”, diz a sinopse.

A Casa do Dragão está disponível na HBO Max.

