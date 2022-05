Atriz de Halloween ataca Marvel por causa de Doutor Estranho 2

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) não é o único filme que lida com o multiverso a ter chegado aos cinemas recentemente. Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo também usa essa temática e Jamie Lee Curtis (Halloween), que está no filme, criticou o longa-metragem da Marvel.

Na conta oficial do Instagram dela, Curtis compartilhou uma publicação promovendo Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e atacou a Marvel.

‎”ALERTA DA VERDADE‎! Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é maravilhoso! Tem um coração pulsante e deleites visuais brilhantes, performances extraordinárias e cenas de luta fantásticas…… E custou menos do que todo o orçamento do serviço de Doutor Estranho e/ou qualquer outro filme da Marvel”, começa a legenda da publicação de Jamie Lee Curtis.

“COMPETITIVA? SIM. Eu não era líder de torcida na escola por nada. E p.s.: nosso filme tem uma cena de luta de vibrador de dinamite, bem como uma dança de acasalamento muito erótica”, concluiu a atriz de Halloween, com a hashtag dizendo “acho que nunca foi ser escalada em um filme da Marvel”.

Veja a publicação, abaixo.

Mais sobre Doutor Estranho 2

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é dirigido por Sam Raimi, que também trabalhou na primeira trilogia do Homem-Aranha. O filme tem conquistado boas críticas.

O roteiro é desenvolvido por Michael Waldron, conhecido por Rick and Morty e Loki, série da Marvel que teve lançamento no Disney+.

O elenco conta com Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Rachel McAdams e Michael Stuhlbarg.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) já está em exibição nos cinemas.