Atriz de Jurassic Park revela ter sobrevivido a furacão durante as filmagens

A estrela do filme Jurassic Park, de Steven Spielberg, Laura Dern, revelou ter sobrevivido a furacão durante as filmagens do longa-metragem original.

Em entrevista ao Screen Rant, a intérprete de Ellie Sattler em Jurassic Park, discutiu o legado do primeiro filme. Ela ainda compartilhou como foi ter sobrevivido a um furacão classificado como nível 4 durante as gravações.

Continua depois da publicidade

“Honestamente, há tantas lembranças do filme; da produção do filme. Passamos por um furacão de nível cinco [é oficialmente classificado no nível 4] juntos – foi uma experiência muito traumática e de união no primeiro filme”, revelou a atriz, que inspirou reunião do elenco original em Jurassic World 3.

A produção de Jurassic Park começou na ilha de Kaua’i, no Havaí. No dia 11 de setembro de 1992, a ilha foi atingida pelo furacão Iniki, um furacão de categoria 4, com ventos à aproximadamente 233 km/h.

O furacão causou mais de US$ 3 bilhões em danos na época, e destruiu boa parte dos cenários do filme. No entanto, fotos do furacão foram usadas no longa-metragem, na cena em que os trabalhadores deixavam a Isla Nublar antes que a tempestade chegasse.

Iniki foi o furacão mais violento registrado no estado americano do Havaí. O sistema de alertas antecipado falhou, mas Dern, o elenco e a equipe do filme esperaram no hotel.

O furacão causou um atraso mínimo na produção de Jurassic Park, no entanto, uma grande parte da área foi severamente danificada. Seis pessoas perderam a vida naquele dia.

Jurassic World 3 está nos cinemas

“Do arquiteto e diretor de Jurassic World, Colin Trevorrow, Jurassic World: Domínio acontece quatro anos após a destruição da Isla Nublar. Os dinossauros agora vivem – e caçam – ao lado de humanos em todo o mundo”, diz a sinopse.

“Esse frágil equilíbrio remodelará o futuro e determinará, de uma vez por todas, se os seres humanos continuarão sendo os principais predadores em um planeta que agora compartilham com as criaturas mais temíveis da história”, continua a sinopse.

O elenco é composto por Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, DeWanda Wise, Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum. Colin Trevorrow é o diretor e roteirista ao lado de Emily Carmichael.

Jurassic World 3 estreou nos cinemas brasileiros em 2 de junho.

Sobre o autor Gabriel Silveira