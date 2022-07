Atriz de Ms. Marvel revela quem é o seu Homem-Aranha favorito

Durante uma sessão de perguntas e respostas no Reddit (via Comic Book), Iman Vellani, atriz de Ms. Marvel, revelou quem é o seu Homem-Aranha favorito.

A estrela declarou que gosta de todas as versões, mas com um carinho especial por Tobey Maguire, que estrelou a trilogia do Homem-Aranha de Sam Raimi.

“Estou emocionalmente ligada ao Tobey, mas adoro todos eles”, comentou a atriz de Ms. Marvel, em resposta à pergunta de um fã.

Tobey Maguire é um Homem-Aranha muito popular

Tobey Maguire voltou como a sua versão de Peter Parker em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3), se juntando a Tom Holland e Andrew Garfield.

A produção teve grande sucesso de bilheteria. Os fãs torciam muito por esse crossover dos três Homens-Aranha.

Ms. Marvel, com Iman Vellani, está agora disponível pelo Disney+.

