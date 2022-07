Filmes do Homem-Aranha chegam ao Disney+

Os filmes do Homem-Aranha, o Cabeça de Teia, finalmente chegaram ao Disney+.

Nesta sexta-feira (8), os fãs poderão curtir alguns filmes do Amigão da Vizinhança na plataforma de streaming da Disney.

Ao todo, foram cinco filmes do herói que entraram no catálogo: Homem-Aranha, Homem-Aranha 2, O Espetacular Homem-Aranha, O Espetacular Homem-Aranha 2 e Homem-Aranha de Volta ao Lar.

Por sua vez, Homem-Aranha 3, Homem-Aranha: Longe de Casa e Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, ainda não possuem previsão para chegar ao streaming.

Até o momento, um quarto filme do Homem-Aranha com Tom Holland está em desenvolvimento na Sony Pictures. Um dos astros da franquia já indicou um vilão.

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa vai ganhar nova versão nos cinemas

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) fez quase US$ 2 bilhões para a Sony/Marvel e esse número vai aumentar ainda mais.

A conta oficial do filme nas redes sociais anunciou que o longa-metragem será relançado nos cinemas, com cenas adicionais.

Ainda não foram divulgadas quantas cenas a mais o filme terá, ou até mesmo qual é a duração dessa nova versão, intitulada “The More Fun Stuff Version” (versão com mais coisas legais, em tradução livre).

“Vocês queriam mais do cabeça de teia e conseguiram! Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa: The More Fun Stuff Version vai chegar aos cinemas nos EUA e Canadá em 2 de setembro! Mais países serão anunciados em breve!”, diz o tuite.

Até o presente momento, ainda não foram divulgados quais outros países, como o Brasil, terão as sessões adicionais do filme da Marvel e da Sony com Tom Holland.

