Atriz de Pantera Negra 2 está traumatizada após gravações do filme do MCU

A sequência de Pantera Negra que está sendo muito elogiada pelos críticos, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2), é o filme que fecha a Fase 4 da Marvel.

Mas, o longa-metragem teve um bastidores muito conturbado. Uma das atrizes comentou que ficou bastante traumatizada com as gravações do filme do MCU.

“Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e as Dora Milaje lutam para proteger Wakanda da intervenção internacional após a morte do rei T’Challa. Enquanto o povo se esforça para abraçar seu próximo capítulo, os heróis devem se unir a Nakia e Everett Ross para forjar um novo caminho para o amado reino”, afirma a sinopse oficial do longa.

Pantera Negra 2 trará o retorno de Letitia Wright (Shuri), Angela Bassett (Rainha Ramonda), Danai Gurira (Okoye), Lupita Nyong’o (Nakia), Winston Duke (M’Baku) e Martin Freeman (Everett Ross).

Letitia Wright como Shuri

Letitia Wright sofreu uma lesão grave durante as filmagens

A atriz Letitia Wright, que interpreta a Shuri no MCU, se machucou no set durante as filmagens de Pantera Negra 2.

Ela teve de se afastar por algum tempo da produção, e foi ordenada por Ryan Coogler, diretor do filme, a se recuperar em casa.

O estúdio havia divulgado que a atriz tinha sofrido alguns ferimentos leves, mas Wright revelou em uma entrevista que não foram bem assim (via Looper).

Wright passou mais de quatro meses se recuperando em sua casa em Londres, com apoio médico e paciência, até retornar ao set em janeiro deste ano.

A atriz havia sofrido uma concussão grave e quebrou o ombro após uma cena que envolvia uma acrobacia na moto.

Ela estava lidando com a síndrome pós-concussão, e segundo os médicos, podem incluir dores de cabeça, tontura, fadiga, irritabilidade, ansiedade, insônia, perda de concentração e/ou memória, zumbido nos ouvidos, visão embaçada e sensibilidade ao ruído e luz.

Durante as filmagens, Wright sofreu um pouco com os sintomas, mas acabou conseguindo finalizar sua participação na produção.

Além disso, a atriz confessou que está passando por uma terapia e processando o trauma do acidente, além da dor da perda do astro Chadwick Boseman.

Ela também disse ter muito orgulho de si mesma, do diretor e de toda a equipe, que conseguiram superar vários obstáculos no caminho.

“Estou extremamente orgulhosa de mim mesma. Estou extremamente orgulhosa de Ryan Coogler, da equipe, apenas pela resiliência, superando as adversidades a cada passo do caminho”, disse ela.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre está em exibição nos cinemas.

