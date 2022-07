Atriz de Velozes e Furiosos faz declaração polêmica sobre Hollywood

Velozes e Furiosos é uma grande franquia, a evolução de corridas de rua para épicos de ação levou a saga de filmes para o topo das bilheterias. A atriz dos filmes, Michelle Rodriguez fez uma crítica sobre a evolução de Hollywood.

Letty Ortiz nos filmes de Velozes e Furiosos, estrelou variadas produções no cinema americano, sendo as mais recentes o novo filme de fantasia Dungeons and Dragons, e a décima continuação da saga de ação sobre rodas.

Continua depois da publicidade

Seu currículo forneceu a atriz um conhecimento dos bastidores, em entrevista ao Digital Spy, ela destacou como o uso de tela verde e efeitos visuais tem tornado as produções ruins para os atores.

“Depois de anos e anos fazendo esses tipos de filmes e tecnologia crescendo do jeito que faz, filmar em uma tela verde com bolas de golfe, é horrível. Então, ter alguns animatrônicos bem legais no set é realmente útil. Isso só faz você se sentir parte do que está acontecendo. E você consegue ver os artistas e fazer suas coisas. É lindo. Realmente legal.”

Velozes e Furiosos é conhecido por usar muitas explosões reais e acrobacias na câmera, mas mesmo assim, Rodriguez deve considerar muito positivo para sua interpretação como atriz esse fator realista da saga.

Michelle Rodriguez como Letty Ortiz

Mais sobre Velozes e Furiosos 10

Velozes e Furiosos 10 está sendo dirigido por Louis Leterrier, que chegou para substituir Justin Lin, que abandonou o projeto por possíveis conflitos com o astro Vin Diesel.

O elenco de Velozes e Furiosos 10 contará com diversas novidades, como Jason Momoa, de Aquaman, e Brie Larson, de Capitã Marvel.

Sem sinopse revelada, o filme promete ser um dos capítulos finais da saga.

Velozes e Furiosos 10 chega aos cinemas em 19 de maio de 2023.

Sobre o autor Redação