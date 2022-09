Atriz que interpreta Pinhead no reboot de Hellraiser é linda na vida real

Hellraiser vai ganhar um reboot pelo Hulu, com uma nova versão de Pinhead interpretada por Jamie Clayton. Apesar do visual grotesco no filme de terror, a atriz, conhecida também por Sense8, é linda na vida real.

O personagem original foi trazido à vida por Doug Bradley e suas performances solidificaram tanto ele, quanto o personagem, como ícones de terror.

A nova versão de Pinhead é bastante diferente da versão de Bradley, e os primeiros trailers de Hellraiser sugerem que Clayton assumiu o papel da melhor maneira possível.

Jamie Clayton está irreconhecível no novo Hellraiser. Ostentando olhos negros, pele pálida, carne com cicatrizes e alfinetes saindo de sua cabeça, ela não parece humana.

Claro, esse é o efeito que os cineastas estavam almejando, já que seu objetivo é assustar os espectadores, e Clayton certamente parece ter mergulhado no papel.

Na vida real, no entanto, Clayton é totalmente diferente, é claro. Fãs a reconhecerão de programas como Sense8, no qual ela interpretou Nomi Marks. A série é reconhecida pela sua representatividade, e a personagem de Clayton foi fundamental para essa qualidade do programa da Netflix.

Jamie Clayton já é conhecida na indústria

Em outros lugares, Clayton é conhecida por sua performance como Sasha Booker em Designated Survivor e Tess Van De Berg em The L Word: Generation Q.

Mas agora que ela teve a oportunidade de interpretar um ícone do terror, Pinhead pode ser o papel pelo qual ela será mais conhecida.

De muitas maneiras, a Pinhead de Jamie Clayton é mais fiel ao livro original. Na obra de terror, o gênero da personagem é mais feminino do que masculino. Então, escalar uma mulher como Pinhead faz sentido.

No entanto, David Bruckner também prometeu aos fãs que Pinhead de Clayton será diferente de qualquer iteração anterior da personagem.

Ao falar com a Entertainment Weekly , o diretor do novo Hellraiser confirmou que a nova Pinhead é uma releitura completa e elogiou o desempenho de Clayton.

“Sabíamos que queríamos que Pinhead fosse uma mulher. Jamie era a pessoa certa para o papel”, disse o diretor. “Tenho que enfatizar que Jamie absolutamente arrasou”.

Além disso, Bruckner não queria que Jamie Clayton copiasse Pinhead de Doug Bradley, já que o ator inglês já aperfeiçoou essa iteração do personagem.

Hellraiser chega no dia 7 de outubro no Hulu. No Brasil, o filme será lançado no Star+, mas a plataforma não confirmou uma data.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.