Hellraiser: Reboot ganha trailer sangrento; veja

O reboot de Hellraiser, que será lançado pelo Hulu, plataforma de streaming dos Estados Unidos, ganhou um primeiro trailer muito sangrento.

Com o vilão Pinhead sendo interpretado pela atriz de Sense8, Jamie Clayton, o longa-metragem vai trazer de volta uma das famosas obras de terror do anos 1980.

No trailer, Pinhead causa estragos em uma jovem chamada Riley, interpretada por Odessa A’zion. O vilão aterroriza alguns jovens, e deixa uma pilha de corpos e muito sangue (via Variety).

Riley luta contra o vício, e na prévia, ela encontra uma antiga caixa de quebra-cabeça cujo único objetivo é convocar Cenobites, seres sobrenaturais sádicos que vêm à Terra de outra dimensão.

Veja o trailer e pôster, abaixo.

O já veterano do terror David Bruckner, envolvido em produções como O Ritual da Netflix e da antologia de horro V/H/S, está dirigindo o reboot da clássica franquia Hellraiser.

O longa já está indicado para maiores. Os motivos são sugestivos para uma franquia como esta incluindo: violência sanguinolenta pesada e gore, linguagem chula, conteúdo sexual e nudez gráfica.

Hellraiser chega no dia 7 de outubro no Hulu. No Brasil, o filme será lançado através do Star+, mas a plataforma não confirmou uma data.

