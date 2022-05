Atriz só volta a interpretar Feiticeira Escarlate no MCU com uma condição

Elizabeth Olsen voltará como Feiticeira Escarlate após Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2)?

É muito provável que sim, mas ainda não existe confirmação de qual projeto poderia ter o seu retorno como a personagem.

Em entrevista com o New York Times, Elizabeth Olsen comentou sobre a sua condição para retornar como a Feiticeira Escarlate no MCU.

Para a estrela, é tudo sobre uma boa história, não necessariamente a ideia de participar de uma grande saga.

“Acho que, realmente, precisa ser uma boa história. Acho que esses filmes são melhores quando não se trata de criar conteúdo, mas sim de ter uma abordagem sólida.”

“Você não precisa ter um plano para três filmes”, explicou a atriz de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

A Feiticeira Escarlate do MCU

Elizabeth Olsen destacou ainda que nunca teve nenhum tipo de problema ao renegociar o seu contrato com o Marvel Studios.

“Eu assino extensões de contrato toda vez que eles querem que eu participe de um filme. Eu assinei um contrato muito curto no início, então é bastante justo, porque é um contrato que está sempre se ajustando.”

No Brasil, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) está em cartaz nos cinemas.