Atrizes de Pantera Negra 2 fazem declaração chocante

Atriz do elenco de Pantera Negra 2 comenta que, ao contrário do que muitos do público supunham, ninguém acertou ainda quem herdará o manto do Pantera Negra no filme.

Wakanda Para Sempre estreia ainda neste ano, e será a aguardada continuação do filme do herói de Wakanda. O longa marcará o fim da fase 4 da Marvel e marcará um novo momento para o MCU.

Continua depois da publicidade

O filme terá a família e povo de Wakanda lidando com a morte de seu Rei até que Namor decidi invadir as fronteiras do país.

Desde que Kevin Feige e a equipe do filme decidiram não reescalar o Rei T’Challa após o doloroso falecimento do ator Chadwick Boseman, os fãs estão teorizando quem irá colocar o manto do Pantera Negra à seguir.

Os trailers confirmaram a presença de alguém com a roupa do heróis, e os famosos vazamentos em brinquedos oficiais indicavam que Shuri, a irmã de T’Challa, seria a nova heroína da série.

Mas, em uma entrevista recente para a Elle, as atrizes Lupita Nyong’o e Danai Gurira, que interpretam Nakia e Okoye respectivamente, revelaram que o público não deveria ter tanta certeza assim.

Elas conversaram sobre as especulações e teorias sobre o quem será o novo Pantera Negra, e em um diálogo entre as duas Nyong’o disse: “Nós amamos a especulação” ao que Gurira respondeu: “Eles não estão entendendo tudo certo!”, ao que a primeira reforçou: “Não, eles não adivinharam de maneira nenhuma.”

Então quem será o Pantera Negra?

Se o público ainda não desvendou o todo mistério do manto do Pantera Negra, provavelmente quer dizer que teremos mais de um personagem vestindo o uniforme no filme. Shuri era a escolha mais natural para herdar o manto, e se não será ela, muitas possibilidades se abrem na mente do público.

Como o longa estreia em novembro, em pouco tempo vamos saber a verdadeira resposta por trás da mascará de pantera. E certamente a opção de escolher um sucessor foi melhor que reescalar Boseman, já que o ator se tornou sinônimo do personagem.

Além disso, a morte do Rei T’Challa leva o legado do ator para dentro do MCU, e a dor de sua perda será transmitida aos personagens. Certamente o filme fará um belo trabalho para passar a tocha para outro personagem.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre estreia nos cinemas no dia 9 de novembro.

Sobre o autor Gabriel Soldeira