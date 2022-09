Pantera Negra 2: Lego pode ter revelado quem receberá o manto do herói

Mesmo a Marvel sendo famosa por guardar seus segredos, mais uma vez brinquedos da Lego revelaram detalhes de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. Após revelar a Coração de Ferro, um novo set do filme está disponível nas lojas e revela quem herdará o manto de Pantera Negra após a morte do Rei T’Challa.

Enquanto os trailers já introduziram Namor como uma nova ameaça à Wakanda, o maior obstáculo da sequência certamente é o luto da perda de T’Challa e seu interprete Chadwick Boseman. A morte do ator em 2020 foi seguida de uma confirmação do próprio Kevin Feige de que o personagem não seria simplesmente reescalado.

Com a escolha de não substituir Boseman e permitir que seu legado seguisse na franquia, a Marvel terá que dar a outro personagem de Wakanda o manto do Pantera Negra. Enquanto muitos começaram a apostar em diversos membros do universo do personagem, como M’Baku (Winston Duke) , Okoye (Danai Gurira) e até em um Killmonger (Michael B. Jordan) voltando a vida, o papel de Pantera Negra deve continuar na família real.

Um novo set do filme foi revelado com mais detalhes em “Black Panther: War on the Water” da Lego, que mostra vários personagens batalhando com Namor em um tipo de navio. O set parece ser baseado na sequência mostrada no último trailer do filme.

Enquanto outros personagens como M’Baku, Okoye e Coração de Ferro estão na caixa e creditados entre os brinquedos, o rosto da irmã de T’Challa, Shuri (Letitia Wright), usando o uniforme do Pantera Negra e listada como o personagem.

É claro que isso confirma que Shuri usará o uniforme no filme, mas não necessariamente que ela será a nova Pantera Negra, é possível que a continuação trabalhe isso de diversas formas na trama.

Filme aguardado pelos fãs

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) abordará a morte de T’Challa, que era interpretado por Chadwick Boseman, que infelizmente faleceu em 2020.

O enredo trará Namor como o principal vilão. O personagem é antigo nos quadrinhos da Marvel, mas terá a sua origem alterada para evitar comparações com o Aquaman, da DC.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) chegará aos cinemas em 10 de novembro.

