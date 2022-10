Autor de A Escola do Bem e do Mal tem esperança para adaptação da Netflix

O filme A Escola do Bem e do Mal, que estreou na Netflix, promete ser um dos grandes nomes da fantasia neste ano de 2022, reunindo grandes estrelas do cinema.

Soman Chainani, escritor dos livros de A Escola do Bem e do Mal, está esperançoso com a adaptação do streaming, e uma expansão do universo mágico.

“No povoado de Gavaldon, a cada quatro anos, dois adolescentes somem misteriosamente há mais de dois séculos. Os pais trancam e protegem seus filhos, apavorados com o possível sequestro, que acontece segundo uma antiga lenda: os jovens desaparecidos são levados para a Escola do Bem e do Mal, onde estudam para se tornar os heróis e os vilões das histórias”, começa a sinopse.

“Sophie torce para ser uma das escolhidas e admitida na Escola do Bem. Com seu vestido cor-de-rosa e sapatos de cristal, ela sonha em se tornar uma princesa. Sua melhor amiga, Agatha, porém, não se conforma como uma cidade inteira pode acreditar em tanta baboseira”, continua a sinopse.

“Ela é o oposto da amiga, que, mesmo assim, é a única que a entende. O destino, no entanto, prega uma peça nas duas, que iniciam uma aventura que dará pistas sobre quem elas realmente são”, conclui a descrição da trama do filme.

Paul Feig é o diretor do longa-metragem, que adapta livros de Chainani. O elenco é composto por Sophia Wylie, Sophia Anne Caruso, Charlize Theron, Kerry Washington, Michelle Yeoh e Cate Blanchett.

A Escola do Bem e do Mal está disponível na Netflix.

Poderá haver mais filmes para criar uma franquia?

Durante entrevista à Variety, o escritor admitiu que está animado com a adaptação, e não acredita que seu livro ganhou vida em um filme.

“Você nunca realmente acredita que vai ganhar vida dessa maneira. Então, quando isso realmente acontece, parece tão surreal. Parece que você está vivendo um sonho um pouco”, disse ele.

Porém, o longa não vem agradando muito a crítica, amargando um selo de tomate podre no Rotten Tomatoes. Chainani parece reconhecer isso, e perceber que para a criação de uma franquia, tudo dependerá de como o filme irá com o público.

“A esperança é fazer mais filmes, e isso depende apenas do público”, declarou o autor.

A Netflix não se comprometeu a fazer uma franquia completa do mundo mágico criado por Chainani, que conta com seis livros.

O autor, apesar das críticas negativas em torno do projeto, espera que a gigante do streaming possa produzir mais filmes. Segundo ele, a plataforma poderia adaptar os seis livros.

“Podemos fazer todos os seis filmes, então depende apenas de como ele se sai, em última análise”, comentou o escritor.

Dado o elenco de estrelas do filme, e o potencial do universo mágico, A Escola do Bem e do Mal poderia vir a se tornar uma nova franquia de sucesso desde Harry Potter.

A Escola do Bem e do Mal já está disponível na Netflix e está atraindo muitos fãs da plataforma.

