Avatar 2, 3 e 4 já evitam o maior problema de Stranger Things

Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) já chegou aos cinemas e suas continuações estão confirmadas (caso os planos não mudem). Desde já, os novos filmes de James Cameron evitam o maior problema que assola Stranger Things, da Netflix.

O diretor gravou o segundo, terceiro e parte do quarto filme de Avatar simultaneamente para evitar o que ele chama de “efeito Stranger Things”, disse Cameron à Entertainment Weekly (via Insider).

O diretor estava se referindo aos surtos de crescimento dos atores mirins, que muitas vezes são perceptíveis pelos espectadores em filmes e séries de TV.

A atriz Trinity Jo-Li Bliss tinha sete anos quando foi escalada como Tuk em Avatar: O Caminho da Água, por exemplo, e agora tem 13, enquanto o ator Jack Champion, que interpreta Spider, tinha 12 anos quando foi escalado e agora tem 18.

“Se você não fizer isso acaba com – e eu amo Stranger Things – mas você consegue o efeito Stranger Things onde eles deveriam estar no ensino médio, mas parecem ter 27 anos”, disse Cameron”.

Essa continuação, assim como o primeiro filme, é dirigida por James Cameron, um cineasta que é conhecido por seu trabalho revolucionário com efeitos especiais.

“Ambientado mais de uma década após os acontecimentos do primeiro filme, Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) conta a história da família Sully (Jake, Neytiri e seus filhos), o perigo que os persegue, os esforços que fazem para permanecerem seguros, as batalhas que lutam pela sobrevivência e as tragédias que suportam”, diz a sinopse oficial.

Dirigido por James Cameron, Avatar 2 é estrelado por Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Rabisi e Kate Winslet.

O roteiro é de James Cameron, Rick Jaffa e Amanda Silver e a história é de James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman e Shane Salerno.

Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) chega aos cinemas em 15 de dezembro de 2022

