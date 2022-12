Como Avatar: O Caminho da Água prepara o terceiro filme

Sucesso nos cinemas do mundo inteiro, Avatar: O Caminho da Água é um verdadeiro espetáculo cinematográfico. Quem já assistiu ao filme quer saber: o que o futuro aguarda para o planeta Pandora? O longa de James Cameron deixa o caminho livre para o lançamento da sequência, Avatar 3, que deve estrear em 2024.

“Jake Sully e Neytiri formaram uma família e estão fazendo de tudo para ficarem juntos. No entanto, eles devem sair de casa e explorar as regiões de Pandora. Quando uma antiga ameaça ressurge, Jake precisa travar uma difícil guerra contra os humanos para salvar a família”, afirma a sinopse oficial do longa.

O novo filme de James Cameron ganhou o coração da crítica especializada, garantindo 78% de aprovação no Rotten Tomatoes, além de uma sólida bilheteria de estreia.

Revelamos abaixo como Avatar: O Caminho da Água prepara a trama de Avatar 3 para o lançamento em 2024; confira.

Final de Avatar 2 prepara a trama de Avatar 3

No final de Avatar: O Caminho da Água, o filme de James Cameron começa a abordar a trama que deverá aparecer em destaque no terceiro capítulo.

Em meio ao desfecho do longa, Ronal (a personagem de Kate Winslet) diz a Jake Sully e Neytiri que eles podem continuar vivendo com o clã aquático de Metkayina.

O convite vem após uma longa e eletrizante batalha contra o Coronel Miles Quaritch. Com isso, tudo indica que Ronal, Tonowari (Cliff Curtis) e Trisreya (Bailey Bass) também desempenharão papéis importantes no vindouro Avatar 3.

Além disso, outra trama que permanece em aberto envolve a versão Recombinante do Coronel Quaritch, que não morre após a batalha com Jake e acaba resgatada por Spider.

O vilão ainda quer derrotar Jake Sully, e sob as ordens da General Ardmore, deve continuar os planos de colonizar Pandora.

A personagem de Edie Falco, junto com o plano dos humanos para colonizar o planeta, também será um dos temas centrais de Avatar 3.

Nesse mesmo cenário, a trama dos caçadores de tulkuns deve ganhar destaque no próximo Avatar. Como disse o Capitão Mick Scoresby, o cérebro das “baleias de Pandora” contém uma substância que retarda (e até mesmo impede) o envelhecimento dos humanos.

Finalmente, existe outra ponta solta que deve ser abordada na trama de Avatar 3: o segredo sobre o nascimento de Kiri, a nova personagem de Sigourney Weaver.

Adotada por Jake Sully e Neytiri, Kiri é, na verdade, a filha da Dra. Grace Augustine, a personagem de Sigourney Weaver que morre no primeiro filme.

Ainda não sabemos como Kiri nasceu, mas Avatar 2 dá a entender que a Dra. Grace passou por uma espécie de “concepção imaculada”, já que Kiri tem poderes que os outros na’vi não podem acessar.

Como informações vazadas indicam que uma das próximas sequências de Avatar terá o subtítulo de “The Quest for Eywa” (A Busca por Eywa), podemos concluir que Kiri é uma espécie de “profeta” da divindade de Pandora.

Avatar 3, que chega aos cinemas em 20 de dezembro de 2024, contará com o reforço de Oona Chaplin (Game of Thrones) David Thewlis (Harry Potter) e Michelle Yeoh (Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo).

Enquanto Avatar 3 não estreia, você pode conferir o Avatar: O Caminho da Água nos cinemas brasileiros.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.