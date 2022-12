Como Avatar: O Caminho da Água torna Titanic ainda pior

Alerta de spoiler

O filme Avatar: O Caminho da Água já estreou nos cinemas de todo o mundo, com a sequência tentando superar o primeiro filme. No entanto, o que muitos não sabem é que Avatar 2 torna Titanic, filme de James Cameron, ainda pior.

“Jake Sully e Neytiri formaram uma família e estão fazendo de tudo para ficarem juntos. No entanto, eles devem sair de casa e explorar as regiões de Pandora. Quando uma antiga ameaça ressurge, Jake precisa travar uma difícil guerra contra os humanos para salvar a família”, afirma a sinopse oficial do longa.

Dirigido por James Cameron, Avatar 2 traz o retorno de Sam Worthington e Zoe Saldana como Jake Sully e Neytiri. O elenco também conta com o reforço de Kate Winslet (Titanic), Edie Falco (Nurse Jackie) e outras estrelas.

Revelamos abaixo como Avatar: O Caminho da Água e Titanic, ambos filmes de Cameron, estão interligados; confira (via CBR).

Avatar 2 consegue inundar um navio como Titanic

O filme Titanic focou no romance entre Jack e Rose, mas a ideia era mostrar o dia em que o famoso navio acabou se partindo ao meio em um trágico naufrágio.

Muitos adoraram o final do longa-metragem, enquanto outros criticaram, embora Kate Winslet, atriz que esteve em Titanic e está em Avatar tem uma resposta definitiva sobre isso.

As pessoas sendo levadas para longe pelo mar gelado e morrendo congeladas após o naufrágio do Titanic. O segundo Avatar tenta referenciar o longa de 1997.

O vilão de Avatar: O Caminho da Água, Quaritch, encontra seu navio sendo tomado pela água e afundando, enquanto ele luta contra a família de Jake.

Em seguida, o pânico se instaura, no entanto, há mais ação do que o medo de personagens morrerem afogados na trama.

Os filhos de Jake estão algemados ao convés, aumentando ainda mais o drama, assim como foi o de Jack. Neytiri e sua filha, Tuk, foram sugadas por uma onda e ficaram presas em uma sala.

O ar está se esgotando conforme a água enche, criando uma atmosfera pior que Titanic. Ou seja, além da luta para se desprender, havia uma outra para respirar em um navio que estava afundando.

Avatar: O Caminho da Água está em cartaz nos cinemas.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.